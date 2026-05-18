Qué es de la vida de Valentina Barbier, la primera hija de Juliana Awada que vive en Zúrich

Juliana Awada es de las empresarias de la moda más importantes de Argentina. Sus conocimientos viajan alrededor del mundo y la colocan en importantes pasarelas internacionales. Sin embargo, en los últimos viajes relacionados a esta industria, se la vio cada vez más acompañada de su primera hija que mantuvo siempre un bajo perfil: Valentina Barbier. La joven de 23 años fue la compañera perfecta para su mamá, y se robó los flashes de las cámaras.

Tras mudarse a Zúrich, donde persigue la carrera de sus sueños, Valentina se volvió cada vez más una de las hijas de famosos que más curiosidad genera a los usuarios de las redes sociales al manterse lejos de la mirada mediática. Pero comenzó a llamar la atención de la prensa al presentarse en eventos de lujo, junto a su mamá y desplegando su propio estilo fashionista, siendo una buscadora de tendencias.

Juliana Awada y sus dos hijas, Valentina Barbier y Antonia Macri

Valentina Barbier, la primogénita de Juliana Awada: bajo perfil y un ascenso a las apariciones públicas

El 12 de febrero del 2003, nació Valentina Barbier, la primera hija de Juliana Awada con su primer matrimonio, el millonario belga Bruno Laurent Barbier. A diferencia de su familia, ella se mantuvo siempre lejana a los medios de comunicación y la exposición mediática, siendo la primera vez que se presentaba en el Instagram de su mamá en el 2021, con motivo del cumpleaños de la empresaria. En esa ocasión, se subieron fotografías del evento, donde ella aparecía y sorprendía a los usuarios.

Valentina Barbier, Juliana Awada

Tras la separación de su primer esposo, Awada apostó por el amor con Mauricio Macri, pareja que mantuvo hasta finales del 2025. Durante esa relación, Valentina se la vio con una actitud unida al expresidente, acompañando y apoyando a su mamá en su nueva vida. De esta misma manera, mantiene una relación de cariño y protección con su hermana menor Antonia Macri, fruto de esta segunda relación. A pesar de la vida pública que los tres tuvieron durante el gobierno del exmandatario, ella se mantuvo aún más lejos de las cámaras y se protegió en la intimidad de su vida.

En el 2020, terminó sus estudios secundarios en el Liceo Francés Jean Mermoz de Buenos Aires. Fue en ese tiempo donde, segura de su decisión, se mudó a Zúrich, Suiza, a comienzos de 2021. Allí se instaló en el país europeo y comenzó la carrera de Administración de Empresas (y Derecho) en la Universidad de Zúrich. Esto no solo le permitió abrirse a nuevas amistades y caminos alrededor del mundo, sino que además le permitió vivir cerca de su papá y conectarse aún más con la moda del norte del mundo.

Valentina Barbier

El gen fashionista de Juliana Awada: Valentina Barbier y su estilo en la moda

En un principio, cuando comenzó a aparecer en los posteos de Juliana Awada, Valentina Barbier se mostró lejana a lo que era el mundo fashionista de su mamá. Por el contrario, solo era protagonista de postales familiares y saludos por fechas importantes. Sin embargo, con el correr de los años, y su vida en Europa conectada a las grandes firmas, los expertos comenzaron a notar que la joven apostaba por estilos cada vez más lujosos y encontraba sus propios favoritos.

Al igual que su mamá, fusiona el effortless con un boho chic adaptado a las "it girls" del momento. Desde tapados largos y abrigados, pasando por encajes y prendas ceñidas al cuerpo, hasta llegar a vestidos elegantes y minimalistas, Barbier despertó al gen en la moda que tiene gracias a Awada en pasarelas o eventos como la Semana de la Moda de París, y en cenas de diseñadores, que presentan a las celebridades las nuevas temporadas. En estos mismos lugares, apostó también por los Twinning Looks, o looks match con su mamá, demostrando como un estilo puede ir para diferentes generaciones y convirtiéndose en una de las hijas de famosas más seguidas por los expertos.

Valentina Barbier, Juliana Awada

Los rumores de romance y el blanqueo: Valentina Barbier y su pareja

A comienzos del 2026, Valentina Barbier, quien había mantenido un bajo perfil en comparación de su mamá, se volvió el centro de atención de todos cuando se puso en pareja con un reconocido y joven polista. El blanqueo lo hizo la propia Juliana Awada, al compartir una historia de su hija junto a Santiago Llavallol, modelo e hijo de una amiga cercana de la empresaria. En ningún momento, se había dado a entender que esta relación se estaba formando, lo que generó una gran sorpresa para todos.

Además de la felicidad que Valentina transmitía a los usuarios de las redes sociales, comenzaron a salir las sorpresas, ya que el joven era expareja de Zuzu Coudeu, la hija de Sol Acuña, aumentando la presencia fashionista en la vida de las hijas de las famosas. Actualmente, Llavallol juega en el equipo Bientina en el Wellington Polo Tour en Estados Unidos, y forma parte del staff de modelos de Lo Management. A pesar de su nivel de exposición, en sus redes sociales mantiene el bajo perfil de Valentina, evitando subir fotos de ella pero compartiendo las que ella está etiquetada.

Valentina Barbier, Santiago Llavallol

Valentina Barbier mantiene un perfil bajo en redes sociales y medios de comunicación, mientras sigue sus estudios y vida en Zúrich, cerca de su padre. A pesar de eso, su reciente noviazgo y su gen fashionista la convirtió en una de las hijas de famosos que genera más curiosidad, sobre todo con sus apariciones junto a Juliana Awada en importantes eventos, desplegando las mejores tendencias europeas.

A.E