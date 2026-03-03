Adiós a las mesas de vidrio: la casa de Gabriel Batistuta en Santa Fe confirma que la madera maciza es tendencia

Lejos de los estadios y del ruido mediático, Gabriel Batistuta construyó en Santa Fe un refugio que refleja su nueva vida. Instalado en el norte de la provincia, el exdelantero eligió el campo como escenario definitivo tras su retiro del fútbol profesional en 2005. Allí, levantó una casa rural, elegante sobria y con una fuerte impronta personal.

Así es la casa de Gabriel Batistuta

La propiedad de Gabriel Batistuta, ubicada en la zona de Malabrigo y Reconquista, sorprende tanto por su dimensión como por su estética. Puertas adentro, destaca un estilo decorativo que deja atrás el minimalismo frío y confirma una tendencia clara: la madera maciza volvió para quedarse.

Un refugio rústico con sello propio

La mansión de Gabriel Batistuta presenta un estilo antiguo y campestre donde predomina la madera en tonos oscuros. Grandes mesas robustas reemplazan cualquier superficie de vidrio o metal, aportando calidez y carácter. Las paredes con acabado a la cal, los muebles pesados y los detalles simples refuerzan una estética tradicional que prioriza lo noble y duradero.

En sus redes sociales, Gabriel Batistuta ha mostrado algunos de los espacios más emblemáticos: un amplio salón principal, una imponente chimenea ideal para los inviernos santafesinos y extensas galerías con vista al campo. También hay cancha de golf, espacio para vóley, parrilla y sectores destinados a los caballos y animales de granja.

El negocio oculto de Gabriel Batistuta

La vida de Gabriel Batistuta dio un giro rotundo tras colgar los botines. Figura indiscutida de la Selección Argentina y con pasos destacados por clubes como Boca Juniors y AS Roma, el santafesino apostó fuerte por la actividad agropecuaria.

Su presente como empresario refleja una reconversión sólida y estratégica. Con inversión en maquinaria de última generación y un enfoque profesional en la gestión rural, Gabriel Batistuta consolidó un perfil bajo pero exitoso.