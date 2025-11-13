Isabella y Francesca, de paseo con la China Suárez y Mauro Icardi por Buenos Aires: el video que se filtró

Isabella y Francesca, las hijas de Wanda Nara, se reencontraron con Mauro Icardi tras varios meses sin verse. Este jueves 13 de noviembre, el futbolista salió a pasear con las nenas a un shopping de Buenos Aires y los acompañó la China Suárez.

El video del primer paseo de la pareja con las nenas en Buenos Aires fue difundido por LAM en su cuenta de Instagram. En las imágenes se puede ver a las hijas de Wanda Nara andando en patines mientras la actriz y el futbolista las acompañan de la mano.

La China Suárez y Mauro Icardi

Tras la viralización del video, los comentarios no tardaron en llegar. En la publicación, varios usuarios le reclamaron a Mauro Icardi que las pequeñas no habrían asistido al colegio para ir al shopping, aunque también aparecieron mensajes que elogiaban al jugador del Galatasaray.

La China Suárez rompió el silencio tras la salida familiar con Isabella y Francesca Icardi

Después del paseo familiar en un shopping del barrio porteño de Palermo, la China Suárez y Mauro Icardi fueron abordados por el notero Oliver Quiroz. En diálogo con A la tarde (América TV), la actriz afirmó que con el futbolista "están muy bien".

Sin embargo, la ex protagonista de Casi Ángeles evitó dar detalles sobre la entrevista que se canceló en Luzu pero aclaró: "No pedí que esté Nico Occhiato". Igualmente, remarcó que este vienres 14 de noviembre le dará una nota exclusiva a Mario Pergolini.