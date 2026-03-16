María Becerra sorprendió en el show de Sabrina Carpenter con un look patriótico que será tendencia

El cierre de Lollapalooza Argentina dejó varios momentos inolvidables para el público, pero uno de los más comentados fue el que protagonizaron Sabrina Carpenter y María Becerra.

María Becerra en el Lollapalooza

Todo ocurrió mientras sonaba la canción Juno, cuando Sabrina Carpenter realizó su clásico momento en el que “esposa” simbólicamente a alguien del público. En esta ocasión, la elegida fue María Becerra, lo que generó la ovación de los fanáticos presentes y se convirtió rápidamente en una de las escenas más virales del festival.

El corset inspirado en la bandera argentina

Más allá del momento sobre el escenario, el look de María Becerra también se llevó todas las miradas. La cantante apostó por un estilismo con fuerte identidad nacional al lucir un corset inspirado en la bandera argentina, intervenido con cristales que recreaban el icónico sol.

El corset que utilizó María Becerra en el Lollapalooza

El diseño, realizado por la firma Bluhend, fue customizado con cristales de Swarovski, lo que generó un efecto luminoso bajo las luces del escenario. Los tonos celeste y blanco del corset reforzaron el guiño patriótico y lo convirtieron en una de las piezas más comentadas de la noche.

El impresionante estilismo de María Becerra

María Becerra completó el outfit con una minifalda negra de cuero con volados, que aportó un contraste moderno y rockero al look cargado de brillo. Además, sumó una campera estilo universitaria en tono beige, que reforzó la estética pop del estilismo.

María Becerra en el Lollapalooza

El maquillaje glam, con piel luminosa, ojos intensos con brillo y delineado marcado, junto con un rodete alto con mechones sueltos, terminaron de completar el look de María Becerra, uno que combinó moda, espectáculo y orgullo argentino en uno de los momentos más comentados del festival.