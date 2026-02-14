Desde el hospital, Juana Repetto mostró cómo está tras la cesárea de su hijo Timoteo

A pocos días del nacimiento de Timoteo, su tercer hijo, Juana Repetto reapareció en las redes sociales desde el hospital y contó cómo atraviesa el postoperatorio de la cesárea. La actriz también llevó tranquilidad al revelar cómo está su bebé, que nació el pasado jueves 12 de febrero.

Juana Repetto mostró cómo está tras la cesárea de su hijo Timoteo

Fiel a su estilo cercano y sin filtros, Juana Repetto compartió una selfie desde la cama, acompañada por un tierno intercambio con una seguidora que le escribió para enviarle fuerzas y cariño en este momento tan especial.

Juana Repetto

"Buen día Jua! No sabes lo que te extraño. Tus historias en la mañana apenas abría los ojos. Espero que vos y Timo estén bien. Y los bebes grandes también. Te amo Jua", decía el mensaje que la actriz decidió repostear. Conmovida, la actriz respondió: "Ay ay ay las amo", dejando en claro el fuerte vínculo que mantiene con su comunidad de Instagram.

Sin embargo, además de agradecer el apoyo, Juana fue honesta sobre cómo se siente físicamente tras la intervención. "El gordito bárbaro yo bastante dolorida y usando toda la energía que tengo para ocuparme del gordo. Ya voy a volver cuando me recupere! Las amo", escribió sobre la imagen. De esta manera, confirmó que, aunque el bebé está en perfecto estado, ella atraviesa los dolores propios de una cesárea y está enfocada en su recuperación.

Juana Repetto reapareció en redes tras el nacimiento de su hijo

Así fue el nacimiento de Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto

Timoteo nació en la noche del jueves 12 de febrero, luego de que la actriz transitara las 40 semanas de gestación. La noticia fue celebrada por sus miles de seguidores, quienes acompañaron cada etapa del embarazo. Tal como había anticipado, la conductora estuvo acompañada en el parto por su madre, Reina Reech, mientras que sus hijos mayores quedaron al cuidado de familiares.

Así Juana Repetto presentó a su bebé

El nacimiento también fue celebrado por el papá del bebé, Sebastián Graviotto, quien le dedicó un sentido posteo en redes sociales con la canción Beautiful Boy de John Lennon como banda sonora.

Por ahora, Juana Repetto se mantiene enfocada en el descanso y en los primeros días junto a su recién nacido. Aunque reconoció que el postoperatorio no es sencillo, dejó en claro que tanto ella como Timoteo están bien y que, cuando se recupere, volverá a compartir su día a día con la espontaneidad que la caracteriza.