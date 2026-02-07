Una psicóloga analiza la ausencia del ex de Juana Repetto antes del parto: "Los hijos crecen sintiéndose abandonados"

El descargo público de Juana Repetto volvió a encender el debate sobre la responsabilidad parental y las paternidades ausentes. Cansada de las constantes preguntas y críticas que recibe en redes sociales, la actriz decidió aclarar por qué el padre de su hijo, Sebastián Graviotto, no estará presente en el parto de Timoteo: se encuentra trabajando fuera del país y regresará recién después del nacimiento del bebé.

"También me están atacando a mí como diciendo: ‘¿Por qué no lo dejás colaborar? Cómo vas a entrar con tu mamá al parto, él es el padre y tiene derechos’", expuso la actriz en un video que compartió en su cuenta de Instagram y así, instaló la discusión. Y fue tajante al aclarar: "El padre está hace un par de meses trabajando afuera del país y no va a llegar hasta después de que nazca el bebé. Y no es una decisión mía, no es que yo no lo deje participar, es una decisión 100% de él".

Juana Repetto - Sebastián Graviotto

A días de ser mamá, Juana Repetto reveló por qué Sebastián Graviotto no estará en el parto

Juana Repetto remarcó que muchas de las críticas que recibe responden a una lógica patriarcal profundamente instalada. "Todo perfecto, pero no es mi decisión. Vayan al Instagram de él a decirle cosas a él y todo bárbaro", expresó, dejando en claro su cansancio por tener que dar explicaciones por decisiones ajenas.

A partir de este descargo, la psicóloga e influencer Florencia Rodríguez analizó el caso en un video que se viralizó rápidamente. Desde una mirada profesional, señaló que la ausencia del padre no puede justificarse sin consecuencias emocionales. "Un padre inmaduro emocionalmente se exime automáticamente de la responsabilidad de criar a su hijo y de estar en un momento tan importante como el nacimiento, porque prioriza el trabajo o sus propias necesidades", explicó.

Juana Repetto

En su análisis, la experta fue contundente al hablar de la culpabilización social hacia las mujeres. "Cada vez que un padre abandona física o emocionalmente a sus hijos, culpabilizan a la madre. Incluso la responsabilizan por haber ‘elegido mal’", sostuvo. Y agregó: "Está buenísimo tener el título de padre y pasar momentos lindos de vez en cuando, pero ser padre implica hacerse cargo de todas las responsabilidades que exige una rutina".

Uno de los puntos más fuertes de su reflexión estuvo puesto en las consecuencias para los hijos. "Las consecuencias son para la madre, que queda sobrecargada emocionalmente, pero también para los hijos, que crecen sintiéndose abandonados, rechazados y preguntándose por qué su papá no los quiere", afirmó. Y fue aún más clara: "¿Sabés quiénes llegan a terapia a trabajar estas consecuencias? La mamá y los hijos. El padre ausente no se cuestiona estas cosas".

Florencia Rodríguez, psicóloga: "No es lo mismo querer ‘tener un hijo’ que querer ‘ser padre’"

En su posteo, la psicóloga profundizó la problemática y llamó a cambiar el foco del debate. "No es lo mismo querer ‘tener un hijo’ que querer ‘ser padre’. Ser padre exige madurez emocional, tiempo, disponibilidad, trabajo, aprender sobre crianza y cuidados. Primero están los hijos, después uno", escribió.

Además, cuestionó la naturalización social de las paternidades ausentes: "¿Por qué hablamos tanto de ‘madres solteras’ y tan poco de ‘papás ausentes’? Cuando un padre elige no paternar, vivir en otro país o no construir un vínculo, la culpa siempre recae en la madre".

De esta manera, el caso de Juana Repetto volvió a poner en agenda una problemática que atraviesa a muchas mujeres: cargar con la crianza, las explicaciones públicas y las consecuencias emocionales de decisiones que no tomaron.