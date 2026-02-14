Las fotos más dulces de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, a días de convertirse en padres: "Amorcito de mi vida"

A días de convertirse en padres por primera vez, Oriana Sabatini y Paulo Dybala volvieron a enamorar a sus seguidores con una serie de postales íntimas y llenas de ternura. Con motivo de San Valentín, la actriz compartió en sus historias de Instagram dos imágenes que reflejan el especial momento que atraviesan mientras esperan la llegada de su primera hija.

Las fotos tiernas de Oriana Sabatini y Paulo Dybala para festejar San Valentín

En la primera foto que compartió Oriana Sabatini en sus historias de Instagram para celebrar San Valentín, el delantero aparece en una escena cotidiana, mirando su celular mientras el perro de la pareja lo observa con devoción. "Feliz día amorcito de mi vida", expresó la cantante, apostando a un mensaje simple pero contundente que resume la complicidad que los une.

En tanto, en la segunda imagen, se lo puede ver al futbolista recostado sobre la pancita de la modelo, en una escena cálida y hogareña que resume la ansiedad y el amor con el que viven la recta final del embarazo. "Último así", escribió ella junto a la imagen, dejando entrever que muy pronto esa postal cambiará para siempre con la llegada de la beba.

Las dulces fotos de Oriana Sabatini por San Valentín

Instalados en Italia, donde Paulo Dybala desarrolla su carrera profesional, la pareja transita semanas decisivas. Según contó la propia Oriana Sabatini, la fecha probable de parto está prevista para el próximo 11 de marzo, un día muy especial para la familia ya que coincide con el cumpleaños de Catherine Fulop. Sin embargo, tras revelar la feliz noticia de su embarazo, la actriz confesó en LAM (América) que preferiría que su hija no nazca ese mismo día "para no quitarle protagonismo" a su mamá, quien "merece tener su día".

Oriana Sabatini se sinceró sobre su embarazo: "Estoy en el mes donde es difícil verme a veces"

Días atrás, en una entrevista para el streaming Resumido, la modelo habló con total sinceridad sobre cómo vive esta etapa final del embarazo. Fiel a su estilo frontal, reveló los cambios físicos que experimenta y las incomodidades propias del último trimestre. "Estoy en el mes donde es difícil verme a veces", reconoció. También contó que debió quitarse los anillos por la retención de líquidos y describió, con humor, la hinchazón en sus pies: "Los tengo hechos una empanada".

Lejos de idealizar el proceso, Oriana Sabatini eligió mostrarse auténtica y reflexiva, algo que fue celebrado por sus seguidores. Mientras tanto, junto a Paulo Dybala, cuentan los días para conocer a su hija y comenzar una nueva etapa que, sin dudas, transformará sus vidas para siempre.