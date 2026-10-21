Desde la internación Daniel Osvaldo festejó el triunfo de Boca: Las fotos de su recuperación

Daniel Osvaldo volvió a mostrar su pasión por Boca Juniors desde la habitación del centro médico donde permanece internado. El exfutbolista y músico celebró en redes sociales la victoria del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena frente a Vasco da Gama, por 3-1 en el estadio Maracaná, resultado que le permitió imponerse 3-2 en el marcador global y avanzar a la final de la Copa Sudamericana 2026.

Daniel Osvaldo mostró cómo celebró la clasificación de Boca por la Copa Sudamericana 2026

Mientras continúa bajo supervisión médica por una infección pulmonar severa, Daniel Osvaldo siguió el encuentro a través de la televisión y compartió tres publicaciones en sus historias de Instagram. Las imágenes reflejaron tanto su fanatismo por Boca como el momento de recuperación que atraviesa desde hace varias semanas por una infección pulmonar.

Daniel Osvaldo festejó el triunfo de Boca//Instagram

En la primera historia, el exjugador apareció un muñeco de Diego Armando Maradona vestido con la camiseta azul y oro. Sobre “Gracias D10s”, escribió el exfutbolista, una frase que sintetizó su emoción por el resultado y su identificación con uno de los máximos ídolos de la institución.

La segunda publicación mostró a Osvaldo de espaldas, frente al televisor de la habitación del sanatorio, mientras observaba el partido disputado en Río de Janeiro. El ex jugador llevaba puesta la camiseta alternativa de Boca con el nombre y el número 5 de Leandro Paredes, mediocampista que hizo el último gol contra Vasco Da Gama y selló la clasificación del equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Daniel Osvaldo festejó el triunfo de Boca//Instagram

El resultado del partido desató la euforia de los hinchas xeneizes y también la de Daniel Osvaldo, quien compartió una tercer imagen en sus historias de Instagram junto a su amigo Germán Salis. Los dos aparecieron sobre una camilla, sonrientes y festejando la victoria de Boca.

Daniel Osvaldo y su amigo Gernán Salis//Instagram

Daniel Osvaldo confirmó cuándo regresará a los escenarios con su banda Barrio Viejo

Daniel Osvaldo atravesó un cuadro pulmonar que requirió internación y atención intensiva. La infección afectó especialmente el pulmón derecho y, luego de permanecer en terapia intensiva, continuó su recuperación en terapia intermedia, con seguimiento permanente de los profesionales.

De acuerdo, a la explicación que dio el propio exjugador de Boca, el origen del cuadro estuvo relacionado con una caries que no había sido tratada. La infección avanzó y terminó comprometiendo su sistema respiratorio. Durante la internación, los médicos debieron extraer la pieza dental afectada, luego de lo cual comenzó a evidenciar una evolución favorable.

Daniel Osvaldo//Instagram

Antes de ingresar del problema en su salud, Daniel Osvaldo, retirado del fútbol profesional se dedicó de lleno a la música, siendo la voz de la banda Barrio Viejo y tenía previsto un show para el 31 de octubre en Café Berlín para celebrar los 10 años, sin embargo, debió ser suspendido. Según indicó el cantante y su grupo en redes sociales esperan la favorable recuperación del líder y anunciaron que el recital se pasará para marzo/abril del 2027.