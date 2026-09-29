La familia de Daniel Osvaldo rompió el silencio y reveló detalles de su estado de salud: el comunicado

A tres días de que se conociera la internación de Daniel Osvaldo, su familia volvió a comunicarse públicamente para brindar detalles sobre su estado de salud y llevar tranquilidad ante las distintas versiones que comenzaron a circular. Según explicaron sus allegados, el exfutbolista se encuentra “bien y lúcido”, aunque continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva y bajo observación médica.

Daniel Osvaldo fue internado hace tres días en terapia intensiva

El nuevo comunicado permitió conocer qué ocurrió antes de la internación y cuál es el panorama que enfrentan ahora. El futbolista había atravesado varios días de dolor y falta de apetito hasta que los médicos detectaron una infección que derivó en un derrame pleural. Fue sometido a una intervención para limpiar el área comprometida y actualmente la familia espera los resultados de los cultivos, estudios que serán determinantes para definir cómo continuará el tratamiento.

Qué le pasó a Daniel Osvaldo y por qué continúa internado

De acuerdo con el comunicado difundido por sus familiares, durante los días previos a su ingreso al centro de salud Daniel Osvaldo tenía dolor y falta de apetito. En un primer momento, esos síntomas fueron atribuidos a posibles molestias musculares o intercostales, pero luego los médicos detectaron lo que popularmente se conoce como “líquido en el pulmón”. A partir de los estudios realizados, determinaron que atravesaba una infección que había provocado un derrame pleural y decidieron intervenirlo para limpiar la zona comprometida.

El estado de salud del exdeportista sigue siendo reservado

El neumonólogo José Manuel Viudes explicó que el derrame pleural puede aparecer cuando un proceso infeccioso pulmonar no se resuelve y la inflamación alcanza la pleura, la membrana que recubre el pulmón. Según detalló, en esos casos puede acumularse líquido y, cuando ese líquido contiene pus, se denomina empiema y requiere drenaje. El especialista señaló que este tipo de complicación puede aparecer después de cuadros como una gripe o una neumonía que no evolucionaron favorablemente, aunque en el caso particular del exfutbolista la familia indicó que todavía se esperan los resultados de los cultivos para establecer con precisión el diagnóstico y determinar el tratamiento.

Qué dijo la familia de Daniel Osvaldo sobre su estado de salud

Además de explicar cómo se desencadenó el cuadro, los familiares remarcaron que Daniel Osvaldo permanece bajo observación en terapia intensiva. El punto central de esta etapa está puesto en los estudios que se están realizando: “Actualmente estamos a la espera de los resultados de los cultivos”, señalaron. Según explicaron, esos análisis son indispensables para conocer con exactitud qué infección presenta y, a partir de esa información, determinar cuál será el tratamiento adecuado.

El comunicado de la familia de Daniel Osvaldo

La familia también buscó transmitir tranquilidad frente a las versiones que circularon durante los últimos días. En el comunicado cuestionaron la difusión de información que, según señalaron, no fue chequeada y que resultó “errónea y alarmante”. Al mismo tiempo, destacaron que el exdeportista está siendo atendido por personal de salud pública en Llavallol y agradecieron los mensajes de apoyo que recibieron desde que se conoció la internación.

La familia de Daniel Osvaldo desmintió las versiones que circularon

Uno de los puntos centrales del comunicado estuvo relacionado con algunas versiones que los allegados de Daniel Osvaldo decidieron desmentir de manera explícita: “No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia”, sostuvieron, luego de que circulara esa información. También negaron que durante la intervención le hayan extraído una parte del pulmón y rechazaron las versiones que hablaban de complicaciones en sus piernas.

Se esperan los resultados de los estudios de Daniel Osvaldo

Los familiares también negaron que el cuadro de salud que atraviesa Daniel Osvaldo sea consecuencia del consumo de sustancias y pidieron responsabilidad a la hora de comunicar sobre su internación: “Les pedimos amablemente prudencia y empatía al difundir o replicar información, pensando siempre en que del otro lado hay seres queridos sufriendo”, expresaron. Mientras continúa internado y a la espera de los resultados de los cultivos, el entorno del exfutbolista permanece atento a la evolución de su estado de salud.