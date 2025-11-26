Desde Madrid, Pampita impone el look total nude con falda midi tejida que será furor este verano

Instalada en Madrid por unos días de descanso junto a su novio, Martín Pepa, Pampita volvió a confirmar por qué es sinónimo de estilo en cualquier lugar del mundo. La modelo sorprendió con un look total nude que combina a la perfección las tendencias europeas y anticipa lo que se viene en Argentina para la próxima temporada de verano.

Desde Madrid, Pampita impone la falda midi tejida que todas querrán tener este verano

El corazón del outfit de Pampita en Madrid es una falda midi tejida, ceñida al cuerpo y con una profunda abertura lateral que aporta movimiento, sensualidad y un guiño mediterráneo ideal para los días de calor. La prenda, en un tono manteca muy suave, realza su figura y se convierte en un comodín elegante para eventos de día, salidas casuales o incluso una tarde de paseo por la ciudad.

Pampita en Madrid

Para acompañarla, la conductora eligió un top al cuerpo en el mismo tono, logrando un monocromo estilizador que alarga la silueta y eleva el look sin esfuerzo. El tejido acanalado, tanto en la falda como en el top, suma textura y sofisticación.

Los accesorios terminan de construir un estilismo impecable: una cartera de cuero cognac al hombro, de diseño estructurado y correa ancha, que aporta contraste sin romper la armonía; unos anteojos de sol marrones con marco animal print que le dan un toque moderno; y sandalias nude con plataforma, ideales para sumar altura sin perder comodidad durante el paseo.

Los mejores looks de Pampita en Madrid

Con el pelo lacio y húmedo, un peinado fresco que dialoga con la estética veraniega, Pampita muestra cómo lograr un look simple pero rotundamente chic. Desde Madrid, vuelve a marcar tendencia y confirma que el total nude y las fibras tejidas serán protagonistas absolutos del verano.