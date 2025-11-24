Pampita sigue los pasos de Mauro Icardi: el costoso tratamiento al que se sometió

En los últimos meses, los tratamientos de bienestar y recuperación física dejaron de ser exclusivos del mundo deportivo para instalarse con fuerza entre las celebridades. Crioterapia, oxigenoterapia, cámaras hiperbáricas y dispositivos de última generación se volvieron parte de la rutina de figuras que buscan optimizar su energía y acelerar la recuperación muscular. Uno de los casos más comentados fue el de Mauro Icardi, quien, tras su lesión, mostró en detalle la cabina de frío extremo que instaló en su casa en Turquía para potenciar su rehabilitación.

Mauro Icardi

Esa tendencia ahora llegó también al mundo del espectáculo argentino. Siguiendo una línea similar a la del delantero del Galatasaray, Pampita decidió experimentar los beneficios de la crioterapia durante su reciente estadía en Madrid. La conductora compartió en sus redes sociales parte del proceso y sorprendió al revelar la intensidad del tratamiento.

La experiencia de Pampita con la crioterapia

Durante su viaje a la capital española, Pampita se hospedó en uno de los hoteles más exclusivos del centro madrileño. Desde allí, compartió con sus seguidores una serie de imágenes mostrando no solo los encantos del lugar, sino también parte de su rutina de bienestar. Entre esas publicaciones apareció un video que llamó particularmente la atención: la modelo ingresando a una cámara de crioterapia de última generación.

Al igual que Icardi, Pampita optó por un tratamiento de cuerpo entero, un método que expone la piel a temperaturas extremadamente bajas para mejorar la circulación, reducir la inflamación y estimular la recuperación muscular. Su visita a la cabina formó parte de un circuito de autocuidado que suele incorporar durante sus viajes.

La sorprendente temperatura a la que se sometió Pampita

En sus historias de Instagram, Pampita compartió las imágenes de la sesión con mensajes que dejaron en claro su satisfacción con el procedimiento. “Una experiencia revitalizante para tu cuerpo y tu mente”, escribió sobre un video en donde se prepara para ingresar, además agregó: los beneficios de la misma “Sumergite en la crioterapia de última generación. Mejora la circulación, reduce la inflamación y acelera la recuperación muscular”.

Pero la frase que más llamó la atención fue que, al mostrar la pantalla del dispositivo, se vio que marcaba una temperatura extrema: “–110° durante 3 minutos”. En el mismo clip, donde se la ve ingresar a la cámara, Pampita aseguró: “Listo, me voy como nueva”. Una declaración que reflejó no sólo la intensidad del tratamiento, sino también los resultados inmediatos que experimentó.