Yanina Latorre reveló cuánto cobra Pampita por cada presencia y desató la polémica

Pampita se sinceró al hablar sobre el presupuesto que tiene para ir a programas y eventos, luego de ser consultada por la entrevista de la China Suárez en eltrece. Lo cierto es que sus palabras abrieron un fuerte debate en el ciclo de Yanina Latorre, donde revelaron cuánto pide para asistir a dichos lugares.

Yanina Latorre reveló cuánto cobra Pampita por presencias y desató la polémica

“Yo, para ir a programas, tengo un presupuesto. Así que si en algún momento el presupuesto está, iría encantada”, aseguró Pampita al ser consultada sobre si iría al programa de Mario Pergolini como lo hizo la China Suárez. Sus declaraciones fueron analizadas en Sálvese quien pueda (América TV), el ciclo de Yanina Latorre, donde la conductora no dejó pasar este dato y apuntó fuerte contra la modelo.

En este sentido, lanzó lapidaria: “Estoy totalmente en contra cuando te invitan, te llaman de invitada para hacer una nota, me parece que no tenés que cobrar. Fue a lo de Susana, le cobró 11 mil dólares y no abrió la boca”. Lizardo Ponce, por su parte, reveló que Pampita visitó La Casa, el canal de streaming en el que participa, y que cobró por ir. “Igual, voy a decir algo, es de las pocas figuras de Argentina que cobra para ir a los streamings también. No tengo la cifra, pero cobra muy bien", contó.

Pampita

Y recordó: "Me acuerdo del momento de Punta del Este, que era cuando recién arrancamos nosotros, la ofrecieron como invitada y ella dijo ‘mirá, yo aquí estoy trabajando, vengo de vacaciones y a trabajar”. Sin embargo, reconoció que la entrevista rindió muy bien y que “valió cada dólar" que pagó la señal.

El debate continuó en el programa y fue el panelista Fede Popgold quien señaló que "para pagarle en dólares a una persona tenés que facturar muchísimo dinero como canal”. En esa misma línea, el joven opinó: “No hay forma de que sea rentable para un canal que vive de la pauta privada traer una persona que te cobra 10 mil dólares”.

Yanina Latorre redobló la apuesta y volvió a recordar el desplante que le hizo Pampita a Susana Giménez, donde la convocaron para hablar de su separación de Roberto García Moritán pero ella decidió llamarse al silencio. “Ya de por sí lo doy todo, pero si Susana me pone 11, 12, 15, 20 lucas, boluda, me dejo prostituir ahí arriba”, manifestó entre risas. Para terminar el tema, concluyó: “¡Mirá si Pergolini le va a pagar! Va gente grosísima".

De esta manera, Yanina Latorre reveló que Pampita cobra 11 mil dólares por presencias, tanto en ciclos de televisión como eventos, y desató una fuerte polémica en las redes sociales. Hasta el momento, la top model decidió llamarse al silencio y no responder las críticas hacia su cachet.

El pedido de Yanina Latorre tras dar detalles del nuevo abogado de Wanda Nara: "Que alguien la cuide"

Yanina Latorre dio detalles de la "novela turca", en medio del regreso de Mauro Icardi a la Argentina y el cambio de abogados de Wanda Nara. En sus historias de Instagram, mostró la cuenta oficial del nuevo abogado de la conductora de MasterChef Celebrity, llamado Diego Palombo, un experto en el ámbito Penal. Sin embargo, los posteos que compartió generaron diversos comentarios al respecto. "Agradece sanguchitos de miga en IG. Me vuelvo loca", escribió la conductora de SQP en su cuenta de Instagram.

Yanina Latorre.

De esta manera, Yanina Latorre criticó duramente los posteos del letrado, y aseguró que él estaba atento a lo que ella hacía. "El abogado de Wanda borro los posteos marginales de IG. Los tengo todos. De manual. También le ayude a subir seguidores. Tenia 400 y ya va por los 600", destacó la periodista. Fue en este contexto en el que hizo un pedido para la modelo, teniendo en cuenta las actitudes del letrado. "Que alguien cuide a Wanda", escribió en una de sus últimas historias, dando su tajante opinión sobre el profesional.