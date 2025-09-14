Paula Fajardo, la única argentina que ganó un premio Emmy 2025

Esta semana se entregaron los Premios Emmy 2025, en una gala que homenajeó a las mejores series de los Estados Unidos. Entre todas las estrellas que se hicieron presentes y resultaron galardonadas, hubo una argentina: Paula Fajardo.

Paula Fajardo gana un Premio Emmy 2025

Siete días antes de que el Live Peacock Theatre de Los Ángeles se vistiera de gala en la transmisión de este domingo 14 de septiembre, recibió también la tanda de Premios Emmy de las Artes Creativas. Una gala que, no con tantas luces como la ceremonia principal, se encarga de premiar a categorías más técnicas y de trabajo que se da fuera de cámara.

Fue en ese contexto, que Paula Fajardo recibió su premio Emmy 2025. Lo hizo en la categoría de mejor vestuario de fantasía y ciencia ficción, junto al equipo de Andor, la exitosa serie de Disney+, que completan Michael Wilkinson y conformado además por Kate O’Farrell y Richard Davies.

La terna a la que estaba nominada.

En su cuenta de Instagram, la mendocina de 42 años, compartió algunas postales y agradeció por haber recibido semejante reconocimiento. “De vuelta a la realidad después de un fin de semana de lo más surrealista (…) qué orgullo haber representado al equipo Andor en los Emmy. Es realmente mágico ver cómo un espectáculo como este cobra vida y colaborar con un equipo tan trabajador y talentoso”, escribió.

Paula Fajardo con su Premio Emmy.

La vida de película de Paula Fajardo

Tras recibir el reconocimiento, Fajardo dio varias entrevistas a medios mendocinos. En una de ellas, al diario Los Andes, declaró: “Si alguien me decía, cuando salí del secundario y decidí estudiar diseño de indumentaria, que iba a ganar un Emmy, jamás me lo hubiese creído. Incluso, ni siquiera me imaginaba trabajando en una serie de Star Wars, eso para mí ya es un regalo “.

Y no es para menos, porque desde que egresó del Colegio Universitario Central General José de San Martín, uno de los seis colegios de nivel secundario de la Universidad Nacional de Cuyo, vivió una vida de película. Tras ese primer egreso, su familia se trasladó a San Pablo, Brasil, y ella comenzó a estudiar diseño de moda e indumentaria. Al finalizar, presentó su tesis y recibió una beca para estudiar en París, donde realizó un curso de vestuario y terminó descubriendo su vocación.

Paula Fajardo en la gala de premiación.

Algunos años después, se mudó a Barcelona, primero, para perfeccionarse y a Dublín, más tarde. Poco a poco, según ella misma contó, se relacionó con gente que realizaba cortos y películas independientes y se hizo cercana a personas que trabajaban en la industria.

Paula Fajardo con el equipo ganador en los Premios Emmy 2025.

Así llegó su primer trabajo en la serie policial Red Rock, al que le siguió Rebellion, una serie de época irlandesa. Tras eso dio el gran salto, al ser parte del staff de Vikingos y no se detuvo más. Entre su curriculum se destaca, además de Andor y las mencionadas, la versión de Mujercitas para la BBC y la última Blanca Nieves de Disney, con Rachel Zegler.