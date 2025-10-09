Eugenia Tobal habló de su accidente y defendió a Wanda Nara: "Es lo más"

MasterChef Celebrity es el programa más esperado por todos en estas semanas. Su amplia cantidad de participantes, con sus personalidades llamativas, generaron expectativas en los usuarios de las redes sociales y amantes del reality. Sin embargo, comenzó con el pie izquierdo, cuando se dio a conocer que Eugenia Tobal tuvo un accidente, mientras practicaba. Rápidamente, muchos apuntaron contra Wanda Nara tras el suceso. Es así como la actriz decidió salir y defendió a la conductora.

La palabra de Eugenia Tobal sobre su accidente y Wanda Nara: "Es lo más"

Eugenia Tobal sorprendió a todos sus seguidores cuando reveló que sus dotes culinarios no se quedarían solo en sus videos de Instagram, sino que aparecería como una de las participantes de MasterChef Celebrity. El reality que pone en juego a famosos y sus talentos en la cocina volverá a transmitirse el próximo martes 14 de octubre, con la conducción de Wanda Nara. Sin embargo, mientras se daban las primeras grabaciones, la actriz sufrió un grave accidente.

Según contó Ángel de Brito, la actriz debió de ser trasladada al Hospital de San Isidro luego de haberse cortado un dedo, a causa de una “mala maniobra” mientras practicaba una receta en su casa. Intrusos (América) fue a buscarla y decidió consultarle sobre lo sucedido. Entre risas, Eugenia explicó: “Le estaba enseñando a mi marido a usar la mandolina, haciéndome la canchera. Me saqué un pedazo de dedo. Gajes del oficio”. Si bien tiene el dedo protegido mientras se recupera, se mostró segura de seguir estando en el certamen.

“Mucho estrés y mucha emoción. Todavía no lo estamos disfrutando porque nos estamos acomodando”, expresó respecto a los primeros días de grabación. Fue así que el movilero le preguntó sobre el rol de Wanda Nara, ya que había sido muy criticada por el accidente de Tobal y por su posible conducción en el programa. Rápidamente, ella se alejó de los escándalos y defendió a la modelo. “No nos cruzamos mucho con Wanda, pero es lo más”, sentenció.

El accidente de Eugenia Tobal no fue la única polémica con la que empezó MasterChef. Muchos usuarios y periodistas apuntaron que Marixa Bali había estado llorando en el certamen y habría sido la eliminada. Ante esto, la actriz también salió en su defensa y expuso: “Marixa una genia. Se van a sorprender. Nos emocionamos todos”. Finalmente, terminó la entrevista asegurando que dará todo de ella para continuar, y generó más expectativas frente al programa.

A.E