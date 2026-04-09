El desgarrador testimonio de Ezequiel, el hermano de Silvina Luna: "Me pidió que la filmara hasta el final"

Ezequiel Luna hará realidad el último deseo de su hermana, Silvina Luna. Mediante Netflix lanzará Perfecta: La voz de Silvina Luna, un documental íntimo que profundiza la propia mirada de la modelo, su historia y su lucha, con material registrado por ella misma en sus últimos años. En el primer adelanto, el joven protagoniza un conmovedor testimonio que rápidamente conectó con la audiencia.

Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, reveló por qué decidió lanzar la docuserie de la modelo

Netflix lanzó un emotivo adelanto de Perfecta: La voz de Silvina Luna, un documental que se propone revelar la intimidad de una vida marcada por la exposición pública, los mandatos estéticos y una lucha que trascendió lo estrictamente médico. El primer vistazo deja en claro el tono del documental: cercano, honesto y profundamente personal.

Silvina Luna

Más que repasar su trayectoria artística, la propuesta busca abrir una ventana a su mirada más íntima sobre todo lo que le tocó vivir en cuanto a su salud. De hecho, las primeras imágenes dejan en claro que no es un proyecto construido tras su muerte en agosto de 2023 sino más bien una producción en la que Silvina Luna participa activamente. La docuserie nace a partir de que en sus últimos años registró su experiencia y contó cómo se sentía sobrellevando los problemas de salud que iniciaron tras una intervención con Aníbal Lotocki.

Su hermano Ezequiel Luna es quien está adelante de este proyecto y quien aparece en el tráiler que estrenó la plataforma. “Silvina me pidió hasta el final que la filmara", expresa mirando a cámara. Y relata que la modelo se grababa "cuando iba al hospital y se hacía diálisis".

Además, su mejor amiga Bárbara Corvalán aseguró que la idea fue de la propia Silvina Luna. "Ella estaba con la cabeza que quería hacer este documental y quería mostrar todo lo que le estaba pasando. Quería que su historia sirviera para algo, que sea un ejemplo para otras personas”, contó Ezequiel.

Ezequiel Luna

Qué se sabe sobre la serie documental de Silvina Luna

Dirigido por Nico Petrich y producido por Pampa Films junto a Studio23, Perfecta: La voz de Silvina Luna reúne material inédito, registros personales y una construcción narrativa que busca respetar y reflejar fielmente aquello que la actriz quiso dejar como legado. El documental contará con la participación de su hermano Ezequiel y de su entorno más cercano. Además, se encuentra construido en base a archivo, entrevistas y a los videos y audios de voz que dejó la modelo en los últimos años.

Silvina Luna

En el primer lanzamiento que realizó la plataforma en las últimas horas, se puede ver a Silvina Luna durante dos intervenciones por la diálisis que se hacía constantemente por sus problemas en los riñones. En una de ellas, la artista mostró lo lastimado que le quedó su brazo por la manipulación de las agujas en sus venas. Las imágenes causaron repercusiones en poco tiempo y cientos de mensajes de parte de los usuarios que la recuerdan hasta el día de hoy. Su estreno está previsto para mediados de 2027 y se cree que antes se podrá ver otro adelanto.

De esta manera, el desgarrador testimonio de Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, durante el primer corte que eligió la plataforma de Netflix para mostrar en redes sociales conmovió a todos. "Me pidió que la filmara hasta el final", aseguró el familiar directo de la ex gran Gran Hermano fallecida en 2023.