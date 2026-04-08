Los detalles de Perfecta, el documental de Silvina Luna en Netflix: grabó sus propias imágenes antes de morir

La impactante muerte de Silvina Luna sigue generando conmoción en el público. A tres años de su fatídico deceso tras paceder una enfermedad renal a causa de una operación estética, Netflix se prepara para sumar a su cartelera un documental sobre la vida de la modelo con imágenes que ella misma grabó. Laura Ubfal brindó detalles de Perfecta, una producción audiovisual tan íntima como impactante.

Netflix se prepara para el estreno del documental de Silvina Luna

La gran N roja se prepara para sumar a su grilla de programación Perfecta: La voz de Silvina Luna. Este documental está pensado para narrar la vida de la exparticipante de Gran Hermano desde una mirada cruda, sobre todo, desde que se sometió a un tratamiento estético que terminó con su vida. La iniciativa busca repasar su historia desde una perspectiva directa y sin maquillajes, utilizando registros que la propia Silvina Luna dejó documentados en vida. Este elemento, por sí solo, representa un punto clave que modifica por completo el enfoque del proyecto y le otorga un valor testimonial único.

Silvina Luna | Instagram

Entre los testimonios más relevantes que forman parte del film se destacan las entrevistas a Ezequiel Luna, hermano de la mediática, y a Bárbara Corvalán, una de sus amigas más cercanas. Ambos coincidieron en señalar que la decisión de exponer ante el público imágenes tan sensibles y conmovedoras fue tomada por Silvina, documentando el calvario que padeció puertas adentro y en absoluta discreción.

En Puro Show (Eltrece) remarcaron que el objetivo de los allegados a Luna al crear este documental es generar conciencia y evitar que otras personas atravesaran situaciones similares a las que ella padeció. Según relataron los periodistas del magazine, su deseo era que su historia sirviera como advertencia y aprendizaje, especialmente frente a los riesgos asociados a determinados procedimientos estéticos.

La dolorosa reacción de Laura Ubfal sobre Perfecta

Tras el anuncio de Netflix, Laura Ubfal se mostró sumamente movilizada al respecto. En su ciclo de streaming La linterna (Bondi Live), la periodista de espectáculo contó las impresiones que le dejó haber visto algunos fragmentos de esta producción que aborda los secretos de Silvina Luna. ''Ese deseo de ser perfecta que le costó la vida'', señaló visiblemente conmovida.

Asimismo, reveló que el material la conmovió profundamente, al punto de emocionarse hasta las lágrimas, y destacó a la fallecida panelista como una persona “única y luminosa”, resaltando el fuerte impacto emocional que le generó revivir su historia a través de esos registros caseros.

Cabe destacar que, la actriz falleció el 31 de agosto de 2023, tras sufrir una insuficiencia renal crónica que se originó como consecuencia de una intervención quirúrgica en la que se le aplicó polimetilmetacrilato, sustancia que derivó en complicaciones severas con el paso del tiempo. Ante esto, el médico esteticista Aníbal Lotocki se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 8 años establecida por la justicia por los delitos de estafa y lesiones graves no sólo a la artista en cuestión, sino a figuras tales como Pamela Sosa, Stefanía Xipolitakis y Gabriela Trenchi.

De esta manera, todo este material formará parte del documental Perfecta: La voz de Silvina Luna, una producción construida a partir de archivos, entrevistas exclusivas a su entorno y registros audiovisuales, incluidos audios y videos grabados por la propia modelo. El film tiene previsto su estreno en 2027 y buscará reconstruir su historia desde una mirada íntima y testimonial, aunque las repercusiones llegaron mucho antes de su lanzamiento.

NB