El look “al rojo vivo” de Lali Espósito en el estreno teatral de Pedro Rosemblat: “Te felicito, te amo”

Este fin de semana, Lali Espósito se hizo presente en una función muy especial: el unipersonal GET de Pedro Rosemblat en el Teatro Astros. Para dicho estreno la cantante y actriz eligió un outfit al rojo vivo que se llevó todas las miradas. Asimismo, le dedicó un mensaje a su futuro marido en sus redes sociales.

Lali Espósito deslumbró con su outfit en el estreno de Pedro Rosemblat

Lali Espósito llegó al teatro Astros para acompañar a la primera función del unipersonal de su futuro marido Pedro Rosemblat con un look cuidadosamente pensado que reflejaba su gusto por la moda y su estilo arrollador. Optó por un vestido midi de satén en un vibrante color rojo intenso con estampado oscuro, que destacaba por su diseño elegante y moderno. El vestido, de cuello alto y sin mangas, presentaba un dobladillo asimétrico con detalles de volados que aportaban un toque de movimientos a su conjunto.

Look de Lali Espósto en el estreno teatral de Pedro Rosemblat//Instagram

Para complementar su atuendo, Lali eligió una remera negra de manga larga que se ajustaba a sus brazos, creando un contraste audaz con el rojo del vestido. Además, usó botas altas de cuero negro, con taco aguja y punta afilada, llegaron por debajo de sus rodillas, aportando un toque de audacia.

Uno de los detalles más destacados de su look fue el maquillaje, en especial sus labios, pintados con un intenso tono rojo vibrante que hacía juego perfecto con su vestido. Este toque de color en el rostro resaltaba su belleza y añadía un toque de glamour a su presencia. Además, su cabello, de un tono oscuro y largo, caía de manera natural sobre sus hombros, enmarcando su rostro y aportando un estilo pulido y natural a la vez.

Look de Lali Espósto en el estreno teatral de Pedro Rosemblat//Instagram

El romántico mensaje de Lali Espósito para Pedro Rosemblat

Tras la primera función de Get, el unipersonal de Pedro Rosemblat, Lali Espósito dedicó unas sentidas palabras para su novio. El mensaje se hizo viral en redes sociales a pocas horas de su publicación y sin dudas, enterneció a los seguidores de ambos. “¡Felicitaciones amor mío! Espectacular Get. Un arrojo necesario y potente”, escribió la cantante en una de sus historias de Instagram. Además, expresó: “Te felicito, te amo”.

Mensaje de Lali Espósito para Pedro Rosemblat//Instagram

Por su parte, Pedro Rosemblat agradeció a su publico: "Es imposible entender este presente sin pensar nuestra relación con la tecnología. Si existen máquinas más fuertes y computadoras más inteligentes que nosotros, ¿qué deberíamos ofrecerle a nuestro tiempo? GET es una representación de esa conversación, o al menos eso nos propusimos cuando empezamos a escribir esta obra, hace más de un año. Ayer estrenamos y salió bárbaro, la distancia entre los ensayos y la función fue abismal por una variable impredecible y fundamental: la presencia de todos ustedes”.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat son una pareja muy unida con una conexión brutal, ambos se acompañan mutuamente en sus respectivos proyectos y shows. Además, los dos intercambian mensajes románticos por redes sociales y están planeando su gran casamiento.