Leo Sbaraglia posó junto a su novia en la Isla Holbox: las románticas fotos

Entre románticos atardeceres y la belleza natural de uno de los destinos más exclusivos, Leonardo Sbaraglia (56) y su novia argentina, Rebeca Ricosta (28), celebraron su amor con una relajada estadía en la isla Holbox, en la Península de Yucatán, México.

Rebeca Ricosta, la novia de Leo Sbaraglia.

El actor y la productora y diseñadora, de bajísimo perfil, a quien Leo conoció trabajando, comenzaron su relación en 2024. Desde entonces, Leonardo Sbaraglia suele compartir postales de sus viajes junto a ella.

Leo Sbaraglia y su novia posaron juntos en la Isla Holbox.

Encantado con el nuevo destino de su escapada, e inseparable del mate, Leo subió a su Instagram una serie de imágenes donde se lo descubre disfrutando cada momento, ya sea durante un paseo en barco, interactuando con la fauna marina o posando para su novia.

Rebeca Ricosta disfrutando del mar mexicano.

Leo Sbaraglia y Rebeca Ricosta.

“Días perfectos en @nomadeholbox. Gracias por tanta calidez, generosidad y cariño”, expresó con emoticones de corazón el actor argentino, quien también posó junto a Rebeca Ricosta y al personal del resort donde se hospedaron.