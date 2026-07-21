Leo Sbaraglia posó junto a su novia en la Isla Holbox: las románticas fotos

Entre románticos atardeceres y la belleza natural de uno de los destinos más exclusivos, Leonardo Sbaraglia (56) y su novia argentina, Rebeca Ricosta (28), celebraron su amor con una relajada estadía en la isla Holbox, en la Península de Yucatán, México.
El actor y la productora y diseñadora, de bajísimo perfil, a quien Leo conoció trabajando, comenzaron su relación en 2024. Desde entonces, Leonardo Sbaraglia suele compartir postales de sus viajes junto a ella.
Encantado con el nuevo destino de su escapada, e inseparable del mate, Leo subió a su Instagram una serie de imágenes donde se lo descubre disfrutando cada momento, ya sea durante un paseo en barco, interactuando con la fauna marina o posando para su novia.
“Días perfectos en @nomadeholbox. Gracias por tanta calidez, generosidad y cariño”, expresó con emoticones de corazón el actor argentino, quien también posó junto a Rebeca Ricosta y al personal del resort donde se hospedaron.