Leonardo Sbaraglia brilló en Cannes: las mejores fotos

Leonardo Sbaraglia fue uno de los grandes protagonistas de la reciente edición del Festival de Cine de Cannes. Y es que el pasado fin de semana, el actor argentino acaparó los flashes en su aparición junto a Marion Cotillard, su compañera de protagónico en “Karma”, filme francés escrito y dirigido por Guillaume Canet.

Súper elegante, Sbaraglia apostó por un impecable esmoquin negro de doble botonadura de Louis Vuitton, que combinó con unos derbies LV Jazz de charol. Como toque final, lució un reloj Escale Twin Time en oro rosa, también firmado por la maison francesa. Al igual de espléndida, Cotillard eligió un vestido negro de cuero de Chanel.

Después de su sonriente tránsito por la alfombra roja junto a la intérprete de “La Vie en Rose”, el actor argentino compartió con el resto del elenco la primera proyección del filme "Karma" en el Grand Theatre Lumière.

Sbaraglia posó con Marion Cotillard, el director Guillaume Canet y el actor Denis Ménochet.

Cómo es "Karma" el filme con Sbaraglia y Marion Cotillard

La película, rodada en Cataluña (España), narra la historia Jeanne (Cotillard) quien intenta rehacer su vida con Daniel (Sbaraglia), un hombre que desconoce su turbulento pasa do. Un día, Mateo, ahijado de Jeanne, de seis años, desaparece misteriosamente y para escapar de la policía, que la considera la principal sospechosa, Jeanne huye y se esconde en un pueblo de Francia donde creció. Daniel no cree que su mujer sea culpable, y hace todo lo posible por encontrarla antes que la policía.

El actor también llegó a Cannes con el nuevo filme de Almodóvar, en la piel de un alter ego del director.

Sbaraglia, ovacionado por su rol en "Amarga Navidad", de Pedro Almodóvar

El argentino no solo ha recibido críticas positivas por su rol en “Karma”, sino que también se presentó en Cannes con una segunda película, “Amarga Navidad”, de Pedro Almodóvar. A diferencia de Karma, la cinta del director español sí compitió por la Palma de Oro, el premio mayor del festival.

“Lo primero que me dijo (Almodóvar) cuando me ofreció el rol fue: ‘no quiero un retrato amable. Él quería verse a sí mismo como una especie de vampirizador’”, contó en una entrevista con AFP el actor, quien se puso en la piel de Raúl Durán, un famoso director de cine que, para paliar la falta de buenas ideas, se nutre de los problemas de sus amigos para escribir sus guiones