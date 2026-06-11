jueves 11 de junio del 2026
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De Helena Otamendi a Charo Calamaro y Julia Sbaraglia: los mejores looks de un importante evento en la noche porteña

Con propuestas que reflejaron algunas de las tendencias más fuertes del momento, las it-girls apostaron por estilismos que combinan elegancia y personalidad.

Helena Otamendi, Charo Calamaro y Julia Sbaraglia
Helena Otamendi, Charo Calamaro y Julia Sbaraglia | WEB

La noche porteña tuvo una nueva cita con la moda. En el marco de un exclusivo evento realizado en Alcorta Shopping, figuras del espectáculo, la industria fashion y las redes sociales se hicieron presente para celebrar una importante apertura. En ese sentido, fueron Helena Otamendi, Charo Calamaro y Julia Sbaraglia, quienes dieron cátedra de estilo con apuestas diferentes y sofisticadas. 

LA LLEGADA DE MAJE A ARGENTINA
Agos Barbagelata en la apertura de MAJE

Helena Otamendi, Charo Calamaro y Julia Sbaraglia deslumbraron con sus estilismos

El encuentro marcó la llegada al país de una reconocida firma internacional y, más allá de los flashes y la celebración, fueron los looks de las invitadas los que se robaron gran parte de las miradas. Desde el minimalismo de Helena Otamendi hasta la impronta relajada de Charo Calamaro y la elegancia de Julia Sbaraglia, cada una interpretó las tendencias actuales desde una identidad propia.

LA LLEGADA DE MAJE A ARGENTINA
Helena Otamendi en la apertura de MAJE

Helena Otamendi eligió un estilismo que resumió a la perfección una de las corrientes más fuertes de la moda actual: el quiet luxury. Lució un vestido midi negro de punto acanalado, de líneas simples y silueta depurada, que incorporó detalles metálicos circulares tanto en el escote como en una abertura lateral de la falda. Completó el conjunto con sandalias negras de tiras finas, maquillaje natural y el cabello lacio con raya al medio. 

LA LLEGADA DE MAJE A ARGENTINA
Charo Calamaro en la apertura de MAJE

Por su parte y fiel a una estética relajada y contemporánea, Charo Calamaro apostó por una combinación de inspiración Y2K. La influencer llevó una camiseta blanca oversize con estampa gráfica y la combinó con unos jeans wide leg de lavado claro que se convirtieron en la pieza protagonista gracias a sus bordados laterales en tonos azules y blancos.

Julia Sbaraglia
Julia Sbaraglia en la apertura de MAJE

Julia Sbaraglia eligió uno de los estilismos más llamativos de la noche. La actriz lució un vestido corto en color rojo escarlata, que contrastó con un blazer oversize marrón chocolate de inspiración masculina. Sumó botas negras hasta la rodilla, joyería delicada y un beauty look natural con labios rojos a tono con la prenda principal. 

Los mejores looks de la noche

LA LLEGADA DE MAJE A ARGENTINA
Flopi Jinchuk en la apertura de MAJE
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Delfina Castellani en la apertura de MAJE
LA LLEGADA DE MAJE A ARGENTINA
Caro Berro Madero en la apertura de MAJE
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Brenda Gandini en la apertura de MAJE
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Azul García Mansilla en la apertura de MAJE
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Angie Landaburu en la apertura de MAJE
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Ana Torrejón en la apertura de MAJE

Fotos: Grupo Mass

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