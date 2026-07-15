Las postales más románticas de Leo Sbaraglia y su novia Rebeca Ricosta en México: playas, paseo con delfines y amanecer en Yucatán

Leonardo Sbaraglia y Rebeca Ricosta mantienen una relación de bajo perfil desde 2024 y eligen resguardar su vida privada de la exposición mediática y las redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas, el reconocido actor sorprendió a sus seguidores al compartir un álbum con algunas postales de la escapada romántica que disfrutó junto a la diseñadora y productora, de 28 años. "Días perfectos", escribió al reunir las mejores imágenes de su estadía en México.

Así fueron las románticas vacaciones de Leo Sbaraglia y Rebeca Ricosta

A través de una serie de imágenes que compartió en su cuenta personal de Instagram, Leo Sbaraglia abrió las ventanas digitales de su intimidad y compartió las postales más destacadas de su paso por Holbox, la isla mexicana del estado de Quintana Roo. En este marco, el artista viajó junto a su novia Rebeca Ricosta y ambos disfrutaron de una estadía a puro relax.

Vacaciones de Leonardo Sbaraglia y su novia Rebeca Ricosta | Instagram

Así quedó reflejado desde la primera imagen del álbum, en la que se ve al dramaturgo recostado sobre una reposera frente al mar, mate en mano. Minutos después, Rebeca recreó la misma escena al posar en idéntica posición. Estas dos secuencias dejaron en evidencia la esencia de la escapada: disfrutar del Caribe mexicano sin renunciar a las costumbres argentinas.

Vacaciones de Leonardo Sbaraglia y su novia Rebeca Ricosta | Instagram

Además de relajarse en las playas de arena blanca características del destino, la pareja aprovechó la escapada para realizar distintas actividades. Entre ellas, nadaron junto a delfines y tiburones ballenas, escucharon mariachi viajando en transporte público y disfrutaron de una salida en un bote que los llevaba de excursión. Durante el paseo, incluso, se pudo ver a Leonardo Sbaraglia participar de una jornada de pesca como parte de las propuestas recreativas del lugar.

Leo Sbaraglia y Rebeca Ricosta: un amor entre el amanecer de Yucatán

Entre las actividades y las postales junto al mar, también hubo lugar para retratar los atardeceres de Yucatán. En breves videos compartidos en el álbum, tanto Leo Sbaraglia como Rebeca Ricosta aparecen por separado contemplando el exclusivo paisaje, aunque bajo el mismo cielo teñido de tonos anaranjados sobre el Golfo de México.

Vacaciones de Leonardo Sbaraglia y su novia Rebeca Ricosta | Instagram

Por un lado, la joven fue retratada por su novio mientras estaba sumergida en el mar con la puesta de sol como telón de fondo. En otro clip, aparece caminando por el interior de la habitación, aún en penumbras, mientras contempla el atardecer. Por su parte, Leo también dejó registrados algunos momentos de la escapada. En una de las postales se lo ve corriendo con alegría por la costa, mientras que en otra aprovechó el entorno para realizar actividad física. Además, la pareja disfrutó de una habitación frente al mar, donde el intérprete pudo relajarse, recorrer el lugar y conectar con la tranquilidad de la naturaleza.

Vacaciones de Leonardo Sbaraglia y su novia Rebeca Ricosta | Instagram

Finalmente, la publicación también tuvo lugar para un reconocimiento a los trabajadores del lugar. Leo posó junto a Rebeca y parte del equipo del restaurante del lugar donde se hospedaron. En la imagen aparecen junto a cuatro empleados, todos con sus delantales, en un gesto de agradecimiento hacia las personas que los acompañaron y fueron parte de esos días especiales.

Vacaciones de Leonardo Sbaraglia y su novia Rebeca Ricosta | Instagram

"Gracias por tanta calidez, generosidad y cariño", escribió Leo Sbaraglia al acompañar las postales de sus vacaciones junto a Rebeca Ricosta. Con esa frase, el actor resumió una experiencia única en compañía de su novia, marcada por paisajes inolvidables, momentos de disfrute y desconexión y la posibilidad de compartir unos "días perfectos" lejos de la rutina.