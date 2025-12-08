El pasado sábado 6 de diciembre, Nicolás Cabré y Rocío Pardo celebraron su unión matrimonial con una gran boda en la Estancia Bosque Alegre, en el Valle de Punilla, Córdoba. La pareja, que comenzó su amor en el verano del 2024, decidió dar un paso más en su romance y lo hicieron con un espectacular evento en el que no faltó la felicidad que contagiaron los novios por este gran momento de sus vidas.

Lo cierto es que previo a este gran evento, ambos comenzaron a ser protagonistas de diversos rumores de embarazo. Y luego de la difusión que realizaron en redes sociales sobre los momentos más importantes de la boda, fue la propia Moria Casán quien especuló con la posibilidad de que Rocío esté embarazada, al detectar un detalle en las imágenes.

¿Nicolás Cabré y Rocío Pardo serán padres?

Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellaron su amor con una importante celebración en el que la magia no faltó. Inspirado en un bosque de hadas, la pareja realizó un evento para festejar su unión matrimonial y el nuevo paso que dan como pareja. Junto a la hija del actor, Rufina Cabré, vivieron una noche espectacular que poco tardó en despertar repercusiones.

En este escenario, fue Moria Casán quien no dudo en reaccionar. Este lunes, en La Mañana con Moria (eltrece), la conductora analizó las imágenes de la boda y no dudó en lanzar: "¿Ella está embarazada?. Fue el panelista Gustavo Méndez quien indicó que los rumores sonaban fuertes y mencionó que la propia Fátima Flores refirió al tema, dando cierta confirmación, siendo que la artista trabaja con Diego Pardo, el padre de la flamante novia y podría tener inflación exclusiva.

Y la conductora fue por más y recordó el momento en el que sospechó sobre un posible embarazo de Fabiola Yañez con el expresidente Alberto Fernández, que luego se confirmó. Por ello, ella aseguró que tiene "ojos ecográficos”. Sin embargo, indicó que tendría que observar mejor el look de novia de Pardo pero la felicidad que junto a Cabré demuestran es sinónimo de un bebé en camino, según su especulación.

Sin embargo, ni Nicolás Cabré ni Rocío Pardo se expresaron al respecto. Ambos suelen hablar sobre los rumores que giran en torno a ellos pero por el momento no se pronunciaron sobre el tema.