El llanto de Tini Stoessel al confirmar el motivo por el que tuvo que suspender su show: "Estoy muy triste"

Tini Stoessel rompió en llanto al contar que tuvo que suspender su show de este viernes 24 de octubre. Según confirmó la organización del evento, el recital se pospuso como consecuencia de las condiciones climáticas, y la cantante no pudo contener su angustia al conocer la noticia.

El llanto de Tini Stoessel al confirmar el motivo por el que tuvo que suspender su show

Tini Stoessel se quebró al confirmar que debía suspender la presentación prevista para este viernes 24 de octubre. La artista, que volvía a los escenarios después de más de un año, explicó entre lágrimas que, por cuestiones climáticas, no podrá presentarse en Tecnópolis con su festival “Futttura”, y el video rápidamente se viralizó.

En el clip que compartió en sus historias de Instagram, la cantante se mostró devastada y expresó: “No saben cuánto lamento tener que informar esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron por estar mañana y la ilusión que teníamos todos de volver a vernos. Me pone muy triste, pero no puedo hacer nada. Los amo y nos vemos el domingo”.

Minutos antes, Tini también había compartido un comunicado en el que expresó su tristeza por la suspensión del show: “Este tipo de situaciones me exceden completamente, no puedo hacer nada más que entender que es por el bien y la seguridad de todos. Ojalá esta historia hubiese sido distinta”.

Finalmente, el regreso de Tini a los escenarios se concretará el lunes 27 de octubre en Tecnópolis, debido a las condiciones climáticas anunciadas para el fin de semana. Sin embargo, la cantante no pudo ocultar su angustia y se disculpó con sus fanáticos por el imprevisto.