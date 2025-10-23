Así es la vida de Marcela López Rey, a 15 años de su último trabajo en televisión

Con una carrera que se desplegó entre el cine, la televisión y el teatro, Marcela López Rey se consolidó como una de las grandes figuras del espectáculo argentino. Debutó en el cine nacional en 1961 y durante las décadas del ’60 y ’70 se convirtió en una presencia infaltable en la pantalla. Filmó más de 45 películas y protagonizó cerca de 40 ficciones televisivas, compartiendo cartel con estrellas como Susana Giménez y Claudia Sánchez. Su elegancia, frescura y talento la transformaron en una referencia de glamour y modernidad.

A 15 años de su última aparición en televisión, la recordada actriz conserva intacto su carisma y sentido del humor. En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, habló de su presente sereno, de los recuerdos de una carrera brillante y de la felicidad que encuentra en su familia.

Marcela López Rey, una mujer que rompió moldes

Consciente de su papel en una época de grandes transformaciones sociales, Marcela López Rey recuerda con orgullo haber sido parte de una generación de mujeres que desafió los estereotipos. “En los 60 se produce una gran revolución. Gracias a la píldora anticonceptiva y al cine, las mujeres empezamos a mostrarnos de otra manera. Dejamos de ser las sumisas para convertirnos en protagonistas”, explicó.

María López Rey con Héctor Maugeri en +CARAS

Desde entonces, su mirada se volvió símbolo de una nueva mujer en la pantalla. “La cámara se enamora de la gente, y creo que yo le di un pedazo mío”, reflexionó. Esa conexión con el público perdura hasta hoy: “La gente me dice cosas muy lindas. Usted me hizo feliz, mi marido estaba enamorado de usted. Es muy emocionante”, agregó emocionada.

El presente sereno y feliz de Marcela López Rey

Lejos del frenesí de los rodajes, Marcela López Rey disfruta de una vida tranquila y activa. “Ahora que no estoy trabajando voy al Club de Amigos, la paso muy bien ahí, es mi segunda casa”, contó. También dedica gran parte de su tiempo a viajar: “He conocido lugares maravillosos del mundo y me encanta seguir descubriendo”.

Su última participación en televisión fue en la telenovela “Patito Feo” (2007-2008), donde interpretó a Inés, la abuela de la protagonista. Desde entonces, la artista divide sus días entre Buenos Aires y sus viajes, encontrando en la calma una nueva forma de plenitud.

María López Rey en +CARAS

A su edad, la actriz celebra con orgullo su extensa familia. “Soy bisabuela. Tengo dos nietas y dos bisnietas”, dijo emocionada. Su relación con ellas es de pura complicidad: “Soy una abuela divertida. Me gusta viajar con mis nietas, las he llevado al exterior por separado, para tener momentos nuestros. Nos reímos mucho juntas”.

Tras esas declaraciones, Maugeri le preguntó si se consideraba mejor abuela que madre. La actriz dudó unos segundos y respondió con sinceridad: “No sabría decirlo… cada rol tuvo su belleza y sus desafíos”, reflexionó. Asimismo, envió un mensaje a su hija en medio de la charla: “Esto es para vos, hija, este beso”, dijo entre risas, y agregó con ternura: “Ella es divina. La quiero muchísimo”.

A lo largo de su vida, Marcela López Rey fue actriz, modelo y escritora. Su estilo, su determinación y su autenticidad la convirtieron en una figura inolvidable del espectáculo argentino. Hoy, lejos de las cámaras, mantiene la misma pasión por la vida que la definió en sus años dorados. “He tenido una vida intensa, con alegrías, viajes y mucho amor. Y eso, para mí, es el mayor éxito”, declaró para +CARAS.