En plena guerra con la China Suárez tras tildarlo de "mal padre", Benjamín Vicuña mostró que pudo combinar trabajo y familia durante su paso por Uruguay. Sus hijos Magnolia y Amancio, quienes viven en la Argentina con su abuela materna y una niñera, y su novia Anita Espasandín estuvieron acompañándolo en su nuevo proyecto para la pantalla grande. Como resumen de esos días, el artista publicó un carrousel de imágenes y escribió unas cálidas palabras en su red social.

Los días de Benjamín Vicuña en Uruguay: rotundo cambio de look, el trabajo con Magnolia y Amancio y la compañía de Anita Espasandín

Benjamín Vicuña aprovechó que sus hijos, Magnolia y Amancio, regresaron de Turquía, donde viajan constantemente para ver a su madre China Suárez, para compartir con ellos una experiencia muy especial. Resulta que el actor los llevó a Uruguay, donde debía grabar su nueva película, para poder estar más cerca de ellos y que también puedan verlo en acción. A este viaje se sumó otro ser querido para él: Anita Espasandín.

"Momentos bonitos de un rodaje angelado. Gracias Cimarrón y Uruguay por ser el mejor lugar posible para esta historia. Ahora seguimos en Paraguay y Argentina", escribió Benjamín Vicuña en su publicación de Instagram, donde adelantó que comenzó a filmar El resto bien, un ambicioso proyecto que comparte con grandes figuras como Andrea Frigerio, Daniel Hendler, Violeta Urtizberea y Marina Bellati.

Benjamín Vicuña combinó trabajo y familia en Uruguay

Las fotos de una claqueta, guiones y locaciones donde se llevaron a cabo las escenas también estuvieron acompañadas de otras muy especiales, que reflejan el equilibrio perfecto entre su agenda laboral y sus tiempos libres en familia. La primera imagen sorprendió a sus miles de seguidores ya que se lo ve con un look renovado: cabello teñido de gris con reflejos blancos. Al parecer, este cambio de imagen tiene que ver con el papel que realiza en el film.

Benjamín Vicuña

La segunda postal muestra a Benjamín Vicuña explicándole a sus hijos, Magnolia y Amancio, cómo se graban las diferentes tomas que conforman una película. Los pequeños de 7 y 5 años miran atentos a las pantallas mientras el chileno le trasmite su pasión por la actuación.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos, Magnolia y Amancio.

En la tercera, Benjamín Vicuña se muestra abrazado a su pareja Anita Espasandín y contemplando juntos la caída del atardecer. El fondo con un cielo celeste, edificios y un mar asomando hizo que la fotografía se volviera muy especial para él, por lo que no dudó en compartir este romántico momento con los usuarios de las redes sociales.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

En la última, Benjamín Vicuña deja ver su presente repleto de amor y cariño familiar. Su madre Isabel Luco Morandé posa sonriente junto a él y sus nietos en las letras que dicen Montevideo. Así, se mostró disfrutando de un momento cálido y relajado al aire libre junto a sus seres queridos.

Benjamín Vicuña, su madre y sus hijos.

En resumen, los días de Benjamín Vicuña en Uruguay incluyó un poco de todo y el perfecto balance entre familia y grabaciones: desde un rotundo cambio de look, el trabajo con Magnolia y Amancio hasta la compañía de Anita Espasandín y su madre Isabel Luco Morandé.