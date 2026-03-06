A días de convertirse en padre, debieron operar a Paulo Dybala: qué le pasó

Paulo Dybala atraviesa días de cambios importantes en lo personal. A días de convertirse en padre junto a Oriana Sabatini, el jugador debió ser operado por un problema físico que lo obligó a detener su actividad profesional. La intervención médica marca un nuevo capítulo en su carrera a poco más de 3 meses del mundial.

Paulo Dybala pasó por el quirófano a pocos días de convertirse en padre

A pocos días de convertirse en padre junto a Oriana Sabatini, Paulo Dybala fue sometido a una operación por una lesión que lo obligó a frenar su actividad profesional. El procedimiento médico marca un nuevo momento en su carrera, en la antesala de un calendario que incluye la preparación rumbo al próximo mundial.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

El lunes 2 de marzo, nació Gia, la hija del delantero y la reconocida artista, un momento que marcó un nuevo capítulo en su relación. Pero en las últimas horas, distintos medios italianos confirmaron que el jugador de la Roma presentó molestias en la rodilla izquierda durante los entrenamientos y, tras estudios médicos, se confirmó una lesión en el menisco externo.

Tanto Paulo Dybala como el cuerpo médico del club tomaron la decisión de que se sometiera a una artroscopia exploratoria y correctiva en la clínica Villa Stuart de Roma. El procedimiento, realizado en horas de la mañana, fue exitoso y ahora inicia un período de rehabilitación que se extenderá entre seis y ocho semanas.

Paulo Dybala

La intervención quirúrgica descarta su participación en la Finalissima contra España, prevista para fines de marzo, y genera incertidumbre sobre su regreso antes del cierre de la temporada italiana. El cuerpo médico de la Roma estima que podría volver a competir recién en mayo, siempre que la recuperación evolucione sin complicaciones.

El nacimiento de Gia marcó un nuevo capítulo en la relación de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

En los últimos días, la llegada de Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, en Roma, marcó un momento muy especial para la pareja. El nacimiento fue confirmado por su entorno cercano y rápidamente se convirtió en una de las noticias más comentadas del mundo del espectáculo y el deporte.

Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La pareja eligió que el nacimiento se realizara en el Hospital Gemelli, uno de los centros médicos más reconocidos de la ciudad. La cantante y el campeón del mundo estuvieron acompañados por sus familias en este acontecimiento que marca el inicio de una nueva etapa.

El nacimiento de su hija se da en paralelo a un presente cargado de novedades para Paulo Dybala, quien días después debió someterse a una operación en la rodilla. La baja del delantero representa un golpe para la selección argentina, ya que Lionel Scaloni lo tenía en consideración para los próximos encuentros del equipo.

Paulo Dybala

