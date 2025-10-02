A días del estreno de MasterChef Celebrity, La Joaqui reveló sus requisitos para contratar un chef particular

La Joaqui se prepara para debutar en MasterChef Celebrity y, en medio de los preparativos, compartió una búsqueda personal que llamó la atención. A días del estreno, reveló qué tipo de chef particular le gustaría contratar para acompañarla en este nuevo desafío, con condiciones que apuntan a un perfil específico, dejando en claro su intención de ir lista para el reality.

La Joaqui será parte de MasterChef Celebrity y, mientras se acerca el inicio del programa, definió qué perfil busca para sumar a su equipo de cocina. La elección incluye condiciones concretas que marcan una diferencia respecto a otras convocatorias, con foco en la necesidad laboral y el aprendizaje.

En las últimas horas se dio a conocer una historia de la cantante donde abrió una convocatoria para conseguir un chef que pueda enseñarle para estar preparada para el reality de cocina. Pero lo que más sorprendió a todos fue que colocó los requisitos precisos y entre ellos aclaró que no necesariamente tiene que ser una figura reconocida ni viral.

“Mi no excluyente: Alguien que necesite trabajo, que le venga bien un sueldo extra; no hace falta que sea viral o reconocido, más bien una persona sencilla que de verdad necesite el laburo y esté de verdad necesitando la changuita”, escribió La Joaqui en sus historias. Las palabras de la artista dejaron en claro el perfil del chef que busca para esta nueva etapa.

Cabe destacar que la actriz construyó una carrera sólida en la música urbana, mostrándose cercana con todos sus seguidores. En el último tiempo, también se sumó a La Voz junto a su novio, Luck Ra, mostrando un rol distinto, vinculándose de manera directa con el entretenimiento. Pero su participación en MasterChef Celebrity marca una nueva faceta y la decisión de buscar un especialista que refuerce sus conocimientos y le permita explorar nuevos espacios.

Por su parte, La Joaqui no dio más detalles sobre cómo se realizará la selección ni si ya recibió propuestas concretas. Tampoco se sabe si el chef que contrate la acompañará durante su participación en el programa o si solo será por los días previos al estreno. A su vez, se sabe que el programa le da clases básicas a los participantes antes del inicio de las grabaciones.

En la misma línea, la publicación de cantante suma una nota distinta al clima previo al debut. Más allá de lo que ocurra en el programa, la búsqueda de un chef particular refleja una clara intención de aprender y poder pelear por un lugar en la competencia. La cocina se convertirá en un espacio donde deberá demostrar todos sus conocimientos para cada plato.

