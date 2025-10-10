La China Ansa mostró el cuarto de su bebé a una semana de dar a luz, en una imagen que dejó ver parte de la ambientación pensada para recibir al nuevo integrante de la familia. Con una estética cálida y detalles suaves, el espacio refleja una preparación tranquila y cuidada, pensada para acompañar los primeros meses de la vida del niño.

Colores neutros y detalles cuidados: la China Ansa mostró la decoración del cuarto de su hijo

La China Ansa, a pocos días de convertirse en mamá, compartió una vista parcial del cuarto de su bebé. La decoración, marcada por tonos suaves y motivos infantiles, anticipa una etapa de cambios y momentos especiales en el entorno familiar. Cada elemento fue elegido con dedicación, en un ambiente que combina funcionalidad y calidez.

China Ansa

En una historia publicada por la periodista recientemente, se pudo ver una de las paredes del cuarto de su bebé, decorada con un empapelado de ositos que captó la atención por su estilo cálido y delicado. El diseño, con tonos suaves y figuras pequeñas, se convirtió en uno de los detalles más comentados por sus seguidores.

A pocos días de convertirse en mamá, la China Ansa decidió mostrar parte del espacio que recibirá al nuevo integrante de la familia. Sin revelar demasiado, la imagen dejó ver una atmósfera tranquila, pensada para acompañar los primeros días del bebé. Además del empapelado, mantiene una ambientación armónica, con muebles de líneas simples y colores neutros.

China Ansa y Diego Mendoza

Por su parte, la habitación está ubicada en una zona luminosa de la casa, con entrada de luz natural y una distribución funcional. Aunque no se mostraron todos los rincones, se percibe que tanto la presentadora como Diego Mendoza hicieron una elección cuidada con cada elemento, desde los textiles hasta los objetos decorativos.

La elección del empapelado de ositos no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes quedaron fascinados con la decoración. Con un diseño clásico y tonos tierra, el motivo transmite una sensación de abrigo y cercanía. Muchos comentaron que este tipo de decoración suele elegirse por su versatilidad y por la posibilidad de acompañar el crecimiento del bebé sin necesidad de grandes cambios.

A lo largo de su embarazo, la China Ansa compartió algunos momentos clave, siempre con discreción y sin exponer demasiado. La imagen del cuarto se suma a esa línea, mostrando solo lo necesario y dejando que el entorno hable por sí solo. La preparación del espacio forma parte de una etapa especial, en la que cada detalle adquiere un nuevo significado.

En la misma línea, el mobiliario, aunque no se mostró en su totalidad, parece seguir una estética minimalista, con cuna, estantes y una cómoda que se integran al conjunto sin desentonar. Los colores predominantes son claros, con presencia de blanco, beige y algunos tonos pastel que aportan calidez.

China Ansa

China Ansa mostró el cuarto de su bebé a una semana de dar a luz, en una imagen que dejó ver parte de la preparación para recibir al nuevo integrante de la familia. La ambientación elegida, con detalles suaves y una estética serena, refleja una etapa de espera marcada por el cuidado y la organización.

VDV