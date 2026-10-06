Lionel Messi abrió las puertas de su casa y mostró su rincón favorito, dedicado a su historia

El fútbol se prepara para vivir una jornada cargada de profunda emoción y nostalgia. Lionel Messi se despedirá de la selección argentina de manera definitiva vistiendo la camiseta en un encuentro que paralizará al mundo entero. Este trascendental evento histórico tendrá lugar hoy, martes 6 de octubre de 2026, a las 20:00 horas, teniendo como escenario majestuoso el Estadio Mas Monumental de Buenos Aires, donde miles de almas locales corearán su nombre por última vez.

La última armadura que portará el astro rosarino no será una prenda más, sino que ingresará de inmediato al olimpo de las reliquias deportivas. Esta casaca tan especial se sumará a una épica colección de camisetas que el capitán guardó a lo largo de más de dos décadas de gloria, un tesoro invaluable que recorre desde sus inicios juveniles hasta la consagración eterna.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina

La colección de camisetas de la Selección de Lionel Messi

El camino de Lionel Messi con la camiseta albiceleste es escrito como una travesía legendaria que abarca más de dos décadas de pura pasión, resiliencia y gloria infinita. Desde sus primeros pasos en los campeonatos juveniles hasta convertirse en el máximo goleador y el jugador con más presencias en la historia del combinado nacional, el astro rosarino defendió los colores con un orgullo inquebrantable.

Su historia con el seleccionado está intrínsecamente ligada al sufrimiento, la perseverancia y, finalmente, la conquista absoluta de América y del mundo. Toda esa devoción quedó eternizada en su conmovedora carta de despedida, donde abrió su corazón frente a millones de fanáticos. "Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección", expresó, al momento de dar la noticia de su despedida definitiva. Este martes 6 de octubre se lleva a cabo el gran momento, y la casaca se sumará a la colección de grandes recuerdos.

El astro creó su santuario más íntimo en su casa de Rosario, donde diseñó un rincón sumamente especial y privado que funciona como un museo personal de sus mayores gestas. En este espacio reservado, las paredes lucen decoradas con sus camisetas más significativas minuciosamente enmarcadas y ordenadas de manera cronológica junto al imponente escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Lejos de ser una exhibición aleatoria, cada prenda colgada es una armadura real utilizada en los partidos clave que forjaron la época dorada: los detalles en el pecho indican las fases exactas de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la gloria máxima en el Mundial de Qatar 2022 y el bicampeonato de la Copa América 2024. Es un refugio cargado de mística donde el diez descansa rodeado de los hilos con los que tejió la felicidad de todo un pueblo.

La colección de camisetas de la Selección de Lionel Messi

El fútbol como pasión: las camisetas de todo el mundo que guarda Lionel Messi

Más allá de su amor incondicional por la Albiceleste, Lionel Messi posee una de las colecciones internacionales más impactantes de la historia del deporte. Esta faceta quedó al descubierto en mayo de 2017, cuando revolucionó las redes sociales al publicar una mítica fotografía en Instagram junto a su hijo Thiago. En aquella postal se reveló su imponente museo privado, una habitación especialmente diseñada en su hogar para preservar cientos de tesoros intercambiados a lo largo de su carrera en el Barcelona y la Selección. El espacio cuenta con un suelo de cristal templado que exhibe prendas debajo de los pies, mientras las paredes y el techo están completamente revestidos con las armaduras de las máximas leyendas del fútbol mundial.

La valiosa muestra incluye reliquias de íconos inolvidables como Thierry Henry , Iker Casillas , Francesco Totti , Philipp Lahm y Luis Suárez. Sin embargo, la colección también destaca por su espíritu noble, al albergar camisetas de compatriotas y futbolistas con los que Messi guarda un afecto especial. Entre ellas sobresalen las casacas de figuras del fútbol argentino como Ángel Di María , Sergio Agüero , Diego Milito , Manuel Lanzini , Rodrigo De Paul e incluso la de Leonel Vangioni tras la final del Mundial de Clubes . Es un templo donde reposan rivalidades históricas transformadas en respeto mutuo, consolidando un archivo invaluable de la era dorada del balompié global.

Las camisetas de todo el mundo que guarda Lionel Messi

La espera terminó y la emoción desborda cada rincón. Hoy, el Estadio Monumental será el epicentro de un adiós inolvidable donde Lionel Messi lucirá por última vez la celeste y blanca. Su despedida histórica pondrá el broche de oro a una era gloriosa, sumando la última y más emotiva joya a su impresionante colección de camisetas de la Selección .

A.E