La difícil vida de Anaís Castro, la conductora venezolana que reconstruyó su vida en la Argentina y llegó a Es mi sueño 2

Anaís Castro atraviesa un nuevo desafío profesional con su participación en la segunda temporada de Es mi sueño, el programa de canto conducido por Guido Kaczka en Eltrece. En esta edición, 21 celebridades formarán dúos con distintos participantes para acompañarlos en el camino hacia sus sueños, y la conductora venezolana será una de las figuras que se sumarán a la propuesta.

Anaís Castro

Su presente es el resultado de un recorrido que comenzó mucho antes, cuando decidió dejar Venezuela para instalarse en la Argentina con apenas 22 años. Tras consagrarse como Chica HTV en 2015, Anaís Castro continuó su carrera en televisión, radio y distintos eventos internacionales, pero también tuvo que atravesar los desafíos propios de comenzar una nueva vida lejos de su país y de su familia.

La salida de Venezuela y la llegada a Argentina

Anaís Castro decidió emigrar en un momento en el que la situación de Venezuela también comenzaba a impactar de manera directa en los medios de comunicación. Después de ganar el concurso televisivo, tuvo la posibilidad de continuar trabajando para la señal, cuya sede estaba en la Argentina. Cuando le confirmaron que el certamen ya no volvería a realizarse en su país, ella misma propuso mudarse a Buenos Aires para continuar con su carrera.

Anaís Castro en Urbana Play

En diálogo con Infobae, en el ciclo Ellas, Anaís Castro recordó que su jefe solamente podía ofrecerle su trabajo y que no contaba con posibilidades de trasladarla ni brindarle una vivienda: “No necesito nada más. Yo necesito mi trabajo”, fue su respuesta. Poco después, salió de su casa en Venezuela y le anunció a su madre que se mudaría a Buenos Aires, una decisión que al principio ella tomó con sorpresa.

El trabajo que le permitió alquilar y comenzar su nueva vida

Una vez instalada en Buenos Aires, Anaís Castro recibió la noticia de que debía dejar en pocos días el departamento donde se estaba hospedando. Todavía no tenía su DNI y conseguir un alquiler en esas condiciones era complicado, por lo que necesitaba encontrar rápidamente una solución que le permitiera continuar con su trabajo y establecerse en la ciudad. Fue entonces cuando un amigo le habló de un restaurante que buscaba una persona para recibir a los clientes en la puerta.

Anaís Castro

La artista aceptó el trabajo y le explicó al dueño que necesitaba conseguir dinero para pagar un alquiler temporario. El hombre decidió ayudarla y le pagó por adelantado los seis meses que necesitaba para acceder a la vivienda. Con el tiempo, la conductora logró reunirse con su familia. Primero llegó su hermano y, entre ambos, comenzaron a ahorrar para poder traer a su madre, su padre y su padrastro.

La historia de amor de Anaís Castro en Argentina

En medio de ese proceso también apareció el amor. Anaís Castro conoció a quien hoy es su marido mientras trabajaba en HTV. Él era productor de otro canal musical y ambos comenzaron a cruzarse por cuestiones laborales. El primer encuentro ocurrió de manera casual cuando ella necesitaba un cargador para su teléfono y un compañero llamó a su productor para que se lo acercara.

Anaís Castro encontró el amor en Argentina

En aquel momento, Anaís estaba en pareja y decidió mantener distancia, aunque el productor comenzó a reaccionar a sus publicaciones en redes sociales. Poco después, ella terminó aquella relación y, meses más tarde, su hermano la incentivó a revisar sus contactos de WhatsApp. Allí volvió a aparecer el nombre de Santiago. La relación comenzó después de ese reencuentro y avanzó rápidamente. La conductora contó que apenas llevaban cuatro meses juntos cuando ya se refería a él como su marido.

El sueño de la música y el mensaje de Anaís para la mujer que llegó a los 22 años

Además de su recorrido en televisión y radio, Anaís Castro comenzó a desarrollar otra de sus grandes pasiones: la música. En 2024 debutó como cantante y compositora con canciones de pop latino de su autoría, un sueño que, según reconoció, tardó casi 30 años en animarse a concretar.

Anaís Castro persigue su sueño en la música

Ahora, su participación en Es mi sueño 2 también representa una nueva oportunidad para acercarse a esa faceta artística que siempre quiso explorar. Al mirar hacia atrás y pensar en aquella joven que llegó a Buenos Aires con 22 años, Anaís Castro aseguró que le hablaría desde el orgullo y le agradecería por haberse animado a tomar decisiones aun con miedo: “Le diría que hay un mundo más bonito detrás del miedo”, reflexionó. También le pediría que confiara más en sus propias capacidades, una enseñanza que resume el camino que recorrió desde que dejó Venezuela hasta la vida que logró construir en la Argentina.