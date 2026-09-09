Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Alejandra Flechner estrenan una nueva serie argentina en Netflix, basada en un cuento de terror

Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Alejandra Flechner encabezan una nueva producción argentina que llegará a Netflix con una propuesta que combina talento y un relato cargado de misterio. La serie, dirigida por Pablo Larraín y basada en relatos de Mariana Enriquez, se desarrolla en un escenario donde lo cotidiano se entrelaza con lo inquietante, dando lugar a una historia que promete captar la atención del público con un enfoque distinto.

La nueva serie de suspenso de Netflix que tiene como protagonistas a Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Alejandra Flechner

Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Alejandra Flechner protagonizan un “Mis nuestros tristes” que se suma al catálogo de Netflix, trayendo un universo literario cargado de tensión y suspenso. Con un elenco que reúne figuras reconocidas y una dirección que apuesta por un estilo particular, la serie se construye sobre relatos que exploran la vida en un barrio atravesado por situaciones complejas, donde los vínculos y las presencias se convierten en el centro de la trama.

Mis nuestros tristes la nueva miniserie de Netflix

En las últimas horas, se conoció el tráiler de la nueva miniserie que combina terror y drama bajo la dirección del cineasta chileno Pablo Larraín. Basada en cuentos de la escritora argentina Mariana Enríquez, la producción contará con cuatro episodios y llegará a la plataforma el 24 de septiembre. La historia se centra en Ema, interpretada por Morán, una médica recién jubilada que posee la capacidad de ver a los muertos.

Mientras intenta procesar la pérdida de su madre y resolver asuntos personales, recibe la visita de su sobrina Julie. La trama se intensifica cuando tres adolescentes son asesinados en Piedrabuena, un barrio donde la violencia se convierte en parte de la vida cotidiana. A partir de ese hecho, comienza a desarrollarse un fenómeno extraño que altera el equilibrio entre vivos y muertos. Dolores Fonzi y Alejandra Flechner acompañan a Mercedes Morán en el desarrollo de esta historia que expone cómo los habitantes del barrio enfrentan sus propios fantasmas.

Carolina Álvarez completa el grupo principal, mientras que Carlos Portaluppi, Germán de Silva y la actriz chilena Luz Jiménez se suman al reparto. La serie incorpora elementos de distintos relatos de Mariana Enríquez, entre ellos Julie y Un lugar soleado para gente sombría, ampliando el universo literario de la autora en la pantalla. El avance difundido por Netflix muestra escenas donde los protagonistas conviven con presencias que alteran la rutina y ponen en evidencia la fragilidad de los vínculos humanos.

Mis nuestros tristes la nueva miniserie de Netflix

“Mis muertos tristes”: Una mirada sobre el terror cotidiano y los vínculos familiares

Pablo Larraín, el director de la serie, explicó que la producción presenta una ciudad atravesada por la pobreza y el abandono, donde el terror surge de situaciones comunes más que de elementos fantásticos. Para él, la historia aborda también el amor y la muerte, pero encuentra su fuerza en la manera en que los personajes enfrentan lo que ocurre en su entorno inmediato. Esta perspectiva refuerza la idea de que lo inquietante puede aparecer en la vida diaria, sin necesidad de artificios.

La producción tendrá además un estreno previo en salas, ya que fue seleccionada para participar en la Sección Oficial de la 74.ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Este paso marca la intención de posicionar la serie no solo en el ámbito del streaming, sino también en el circuito cinematográfico internacional. La presencia de Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Alejandra Flechner consolida la propuesta como una de las más esperadas del año.

El universo narrativo de Mariana Enríquez, reconocido por su capacidad de transformar lo cotidiano en inquietante, encuentra en Mis muertos tristes una adaptación que amplía su alcance. La serie retoma personajes y situaciones de distintos cuentos, integrándolos en una trama que combina lo íntimo con lo colectivo. El estreno en Netflix está previsto para el 24 de septiembre de 2026, con cuatro episodios que llevarán a la pantalla un relato donde el terror se mezcla con la vida diaria.

Mis nuestros tristes la nueva miniserie de Netflix

Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Alejandra Flechner protagonizan un proyecto que refuerza la presencia argentina en Netflix y que lleva a la pantalla un universo literario reconocido por su capacidad de transformar lo común en inquietante. Con un elenco que suma figuras destacadas y una dirección que apuesta por un estilo particular, la producción se consolida como una propuesta que integra literatura y audiovisual en un relato que se sostiene en la sencillez.

VDV