Las dos tragedias que cambiaron la vida de Sol Acuña y cómo logró salir adelante

Sol Acuña es una de las modelos más importantes de la generación del modelaje de los años 90. Siendo una de las más convocantes y visibles durante la época dorada de la moda en Argentina, llegó a las pasarelas con una belleza natural y un estilo único que marcó tendencia. Con el correr de los años, su pasión por la industria textil y el fashionismo no terminó, y se reinventó inclinándose hacia el área empresarial, imponiendo su amor por el boho chic.

Sin embargo, a lo largo de su vida, y mientras construía una reconocida marca de ropa y una familia llena de cariño y amor, vivió dos grandes tragedias que le cambiaron el rubro de lo que venía haciendo. La top model se encontró con que debió superar sucesos inesperados que la golpearon en su círculo familiar. Sus seguidores lo recuerdan en diversas ocasiones, además de que muestran cómo logró salir adelante, llevando consigo un crecimiento personal y laboral.

Sol Acuña y Josefina Helguera

Sol Acuña: súper modelo de los 90s, y la primera tragedia que la golpeó en el peak de su carrera

Sol Acuña fue una de las súper modelos de los 90s más querida por los fanáticos de la moda. En su intimidad, ya mostraba un estilo único y distintivo, enfocado en la moda denominada hippie, la ropa de segunda mano y los colores y texturas llamativas. Sus trabajos en las revistas del momento y su paso por las pasarelas hizo que su fama creciera, llegando al peak de su carrera, con siendo su nombre uno de los más resonantes de la industria. Sin embargo, fue en estos años de crecimiento laboral que una tragedia sacudió a su familia.

El suceso ocurrió el 1 de julio de 1995, en pleno crecimiento laboral de la modelo. Su hermano menor, Juan Pablo Acuña, falleció tras ser atropellado por una camioneta. El adolescente de 14 años circulaba por la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Tagle, en Buenos Aires, cuando fue impactado por el vehículo y tras la asistencia que recibió fue internado de urgencia.

Tras tres días de agonía, se confirmó la muerte de Juan Pablo, siendo un gran golpe para la familia. Sol Acuña decidió alejarse de los medios de comunicación y la vida pública, durante un largo período, para enfocarse en cuidar a sus seres queridos y pasar juntos el proceso judicial y el duelo.

Sol Acuña en los 90

El comienzo de una empresa de moda y su segunda tragedia familiar: Sol Acuña, Rapsodia y la formación de su familia

Con el pasar de los años, Sol Acuña volvió a las pasarelas y luego decidió reinventarse en el mundo empresarial. En 1999, apostó por la industria de la moda y abrió su propia marca de ropa, junto a su socia Josefina Helguera. Rapsodia la colocó como una de las más importantes en el movimiento del boho chic, siendo una influencia de tendencias, incluso en la actualidad. En esa época, conoció a su actual pareja, Hernán Coudeu, y juntos tuvieron a su primogénita y seguidora en el camino fashionista, Azucena o "Zuzu". Sin embargo, nuevamente en un gran momento personal, la tragedia volvió a sacudirla.

En el 2009, la modelo confirmó que estaba nuevamente embarazada, emocionando a sus seguidores. El 24 de diciembre de ese año, su segunda hija, Ludivine, nació sin vida. En algunas entrevistas, describió este hecho como "el cachetazo más grande" de su vida, y decidió refugiarse en la espiritualidad y confirmar su separación de la vida pública. En diciembre del 2012, la familia se cerró con el nacimiento de Lucio, el "milagro" que trajo felicidad, y ella se mantuvo alejada de las redes sociales, fuera del ámbito laboral.

Sol Acuña y Zuzu Coudeu

La familia actual de Sol Acuña y su participación mediática

En la actualidad, Sol Acuña decide mantenerse alejada de las cuentas de redes sociales públicas, viviendo rodeada de naturaleza y negocios en Uruguay, pero tiene una buena relación con los medios de comunicación. Si bien ella se mantiene al borde de las polémicas y escándalos, en sus temporadas estreno de Rapsodia y en las pasarelas que organiza la prensa la sigue teniendo como una de las favoritas de los lectores y amantes de la industria de la moda.

En su vida familiar, no duda en aparecer en los posteos de Zuzu Coudeu, quien muestra el amor y cariño en el que crece, al igual que su hermano Lucio. La modelo los lleva de viajes a diferentes lugares del mundo, y la acompaña a su primogénita en el camino por el modelaje que ella tanto admiró en un momento. Es así como, alejada de la mediatización, sigue siendo uno de los personajes más importantes de la industria fashionista, teniendo participaciones en algunos videos y posteos de Rapsodia o con sus hijos.

Sol Acuña y sus hijos

Sol Acuña es una top model de los 90 que logró reinventar su carrera dentro de la industria textil, pasando de estar en las pasarelas modelando a ser una de las cabezas creativas de la marca de ropa influencia en el boho chic. Sin embargo, a lo largo de su vida vivió dos grandes tragedias que sacudieron sus planes y la llevaron a reformarse en su camino personal y profesional. La muerte de dos seres queridos fueron el "cachetazo" que ella recibió, y demostró que la resistencia estaba rodeada de su pasión y su familia.

A.E