El dramático momento de Juana Repetto: tuvo que evacuar un edificio con su bebé por un incendio

Juana Repetto vivió una situación inesperada mientras se encontraba en un edificio junto a su hijo más chico, Timoteo. Lo que comenzó como una jornada de trabajo terminó con una evacuación que la obligó a dejar todo atrás y priorizar la seguridad. El episodio quedó registrado en imágenes que reflejaron el impacto del momento y cómo debió reaccionar con rapidez, mostrando un día que cambió de rumbo sin aviso.

Juana Repetto vivió un momento alarmante mientras estaba junto a su hijo, Timoteo

Juana Repetto vivió un episodio que la obligó a interrumpir sus actividades y priorizar la seguridad de su hijo. En las últimas horas, la actriz compartió imágenes de la evacuación de un edificio donde se encontraba junto a Timoteo, luego de que se desatara un incendio que movilizó a cientos de personas. El registro mostró la tensión del momento y el impacto que generó en quienes estaban presentes.

Juana Repetto

La artista se encontraba en el lugar para realizar una producción de fotos junto al bebé cuando la alarma comenzó a sonar con fuerza. El sonido, acompañado por el olor a humo, obligó a suspender todo lo previsto y salir rápidamente del edificio. Según relató, la evacuación se realizó por las escaleras y en medio de un ambiente cargado de incertidumbre. “Se incendió el edificio. Evacuamos corriendo con el bebé por la escalera”, escribió en sus historias de Instagram.

En el video que difundió, Juana Repetto se mostró visiblemente afectada, rodeada de otras mujeres que también habían logrado salir del lugar. La situación se volvió más compleja porque estaba acompañada por Timoteo, su hijo más chico, lo que la llevó a reaccionar con rapidez para ponerse a salvo. El registro mostró cómo la jornada de trabajo se transformó en un momento de tensión que nadie esperaba.

Las imágenes también reflejaron el contexto de la evacuación, con un gran número de personas que debieron abandonar el edificio. La actriz describió que eran alrededor de mil los evacuados, todos siguiendo las indicaciones de seguridad mientras el humo se hacía presente en distintos sectores. “Olor, humo y yo a medio hacer así entre las mil personas evacuadas. Estamos bien”, continuó.

Juana Repetto reveló el momento que vivió junto a su hijo, Timoteo, tras ser evacuados

Después de salir del edificio, Juana Repetto se refugió en una cafetería junto a otras personas que habían sido evacuadas. Allí explicó lo sucedido y dio cuenta de cómo se vivieron esos minutos de incertidumbre. El registro mostró la mezcla de alivio y cansancio tras haber atravesado la situación. La actriz permaneció junto a su hijo mientras se organizaban las medidas posteriores. La pausa le permitió recuperar la calma después de la evacuación.

Juana Repetto junto a su hijo Timoteo

La actriz destacó que lo importante fue haber podido salir a tiempo y mantenerse a salvo junto a su hijo. El inesperado momento, que la dejó con las manos temblando, permitió que todos los presentes pudieran abandonar el lugar sin mayores consecuencias. La mañana de la artista quedó marcada por el imprevisto momento, dejando atrás la atención por la producción. La jornada cambió de rumbo y se transformó en una anécdota que compartió con sus seguidores.

El día de Juana Repetto, que había comenzado con planes de trabajo, terminó con un episodio que quedará marcado en la memoria de quienes lo vivieron. La actriz dejó en claro que tanto ella como Timoteo se encuentran en buen estado, lo que trajo tranquilidad después de la tensión inicial. La confirmación de que ambos estaban bien fue el cierre de un día que comenzó con objetivos distintos.

Juana Repetto

Juana Repetto relató cómo vivió un episodio que interrumpió sus planes y la llevó a abandonar un edificio junto a su hijo Timoteo. La actriz describió el proceso de evacuación y los detalles del ambiente que se generó en el lugar, marcado por alarmas y humo. Su experiencia mostró cómo una jornada de trabajo se transformó en una salida inesperada que quedó registrada en imágenes.

VDV