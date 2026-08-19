Lejos del streaming y el teatro, el exitoso nuevo negocio de Juana Repetto

Juana Repetto dio un nuevo paso en su carrera con un proyecto que refleja su interés por unir diseño y funcionalidad, presentando una propuesta que surge de la interacción constante con quienes la siguen. La iniciativa se construyó a partir de modelos que marcaron distintas etapas de su vida y que ahora se transforman en una colección pensada para acompañar la rutina cotidiana con estilo y protección, incorporando detalles personales que le otorgan identidad propia y cercanía con sus seguidores.

Juana Repetto se abre paso con un nuevo negocio que combina estilo, cercanía y diseño

Juana Repetto sorprendió al anunciar un paso distinto en su vida, con el lanzamiento de una cápsula de anteojos que marca su ingreso al mundo del diseño. La actriz explicó que gran parte de esta propuesta nació del vínculo constante con sus seguidores, quienes fueron clave en la elección de los modelos y en la identidad de la colección. Se trata de una marca que la acompaña desde hace años y que ahora se convierte en protagonista de un proyecto pensado para unir estilo y funcionalidad.

Juana Repetto

La inspiración de la cápsula está directamente relacionada con los lentes que sus seguidores más disfrutaban verla usar. Según contó la actriz, los nombres de cada modelo rinden homenaje a mujeres importantes de su familia, un detalle que aporta un sello personal y cercano. “Los diseños están inspirados en los favoritos de ustedes, porque esta cápsula es especial para ustedes”, comentó en uno de los videos que compartió en sus redes sociales.

Un aspecto central de esta propuesta de Juana Repetto es la posibilidad de que todos sus “Shuanis” puedan acceder a comprarla. Tras insistir durante mucho tiempo, logró que la marca habilitara la comercialización online de manera ilimitada, algo que nunca se había hecho antes. Esto permitirá que su público pueda adquirir los modelos directamente desde la web, sin dejar de lado la red de ópticas tradicionales para quienes prefieren probarlos en persona. “Solo mi cápsula, y a pedido de ustedes, estará por tiempo ilimitado online”, explicó.

El nuevo negocio de Juana Repetto

En cuanto a las especificaciones técnicas, la colección prioriza tanto la estética como la protección ocular. Todos los modelos cuentan con cristales UV400, que bloquean los rayos dañinos del sol, y algunos incluyen lentes fotocromáticos que se adaptan a la luz ambiente. “Recontra pensamos en el diseño porque todas amamos estar re cancheras con una gafa supercool, pero también es clave cuidar la vista”, señaló la hija de Reina Reech, destacando la importancia de combinar moda y cuidado personal.

La cápsula de Juana Repetto que logra unir su faceta más distinguida y a su público

El lanzamiento inicial está enfocado en anteojos de sol, en sintonía con la llegada de la primavera y la temporada de mayor exposición solar. Sin embargo, Juana Repetto adelantó que ya trabaja en una línea de lentes de lectura, que complementará la propuesta y ampliará las opciones para sus seguidores. “Esta cápsula sale exclusivamente con anteojos de sol porque se viene la primavera, pero ya estamos trabajando en los de lectura”, contó con entusiasmo.

El nuevo negocio de Juana Repetto

Otro detalle que llamó la atención fue la decisión de incluir a sus seguidores en el lanzamiento. En una de las publicaciones que realizó en sus redes sociales, la artista anunció que elegirá a cinco de sus “Shuanis”, como ella misma los apoda, para que la acompañen en la presentación oficial. “Voy a elegir a 5 para que vengan y compartan conmigo este momento porque también surgió gracias a ustedes”, expresó, reforzando el vínculo que mantiene con su comunidad digital.

Por su parte, Juana Repetto compartió además un video donde resumió los cinco puntos clave de la cápsula: la marca que la acompaña desde hace años, la inspiración en los modelos favoritos de sus seguidores, la venta online ilimitada, la protección ocular con cristales UV400 y la inclusión de lentes fotocromáticos, además del enfoque inicial en anteojos de sol. “¡Ay, la manija es total y absoluta! La de ustedes y la mía”, dijo, transmitiendo la expectativa que genera este nuevo paso en su carrera.

Juana Repetto presentó un proyecto que la acerca a un nuevo terreno dentro de su carrera, con una propuesta que combina diseño y funcionalidad. La cápsula de anteojos que lanzó refleja un trabajo pensado desde la interacción con sus seguidores, quienes acompañan cada paso de su carrera hace años, con modelos inspirados en sus preferencias y detalles que rinden homenaje a su historia familiar.

VDV