Camila, la hermana de Thiago Medina, lanzó un desesperante pedido: "Por sus pulmones"

Camila Medina, hermana del exparticipante de Gran Hermano, compartió un mensaje conmovedor en sus redes sociales que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. En medio de un momento delicado para la salud de Thiago Medina, la joven apeló a la solidaridad de su comunidad digital con un pedido desesperado.

“Queremos pedirles, desde lo más profundo del corazón, que nos acompañen con sus oraciones y buenas energías por la salud de Thiago Medina”, escribió la joven en sus historias de Instagram. El posteo se centró en la oración y pensamientos positivos para que la salud de su hermano siga recuperándose.

“Hoy necesitamos rodearlo de fe, de luz y esperanza. Especialmente por sus pulmones, para que se fortalezcan y puedan darle la fuerza que necesita en este momento. “Cada palabra, cada pensamiento positivo y cada plegaria cuentan. Creemos en el poder de la unión y en que, juntos, podemos enviarle toda la energía para que salga adelante”, concluyó Camila.

Cabe destacar que el exparticipante de Gran Hermano fue operado recientemente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, tras sufrir un accidente en moto el pasado 12 de septiembre. La intervención, que duró más de cuatro horas, se centró en la reconstrucción de la parrilla costal. Durante el fin de semana, se reportó estabilidad en sus signos vitales, aunque permanecía en terapia intensiva.

En las últimas horas se conoció que Thiago Medina volvió a tener un episodio de fiebre, lo que llevó al equipo médico a ajustar el tratamiento con antibióticos. Según se informó, los pulmones son los órganos más comprometidos en el cuadro actual, y continúan siendo el foco principal de atención. La evolución es día a día, y se mantiene bajo monitoreo constante.

Por su parte, la familia Medina optó por mantener la privacidad sobre los aspectos médicos, limitándose a compartir mensajes que reflejen el deseo de recuperación del joven. A su vez, tanto Daniela Celis como Camila realizaron distintos posteos en sus redes sociales pidiéndole a sus seguidores cadenas de oración y pensamientos positivos para que la salud del exparticipante del reality siga mejorando.

