Eduardo Costantini cumple 80 años: el tierno mensaje de su esposa, Elina Costantini, para celebrar su aniversario

Eduardo Costantini cumplió 80 años y recibió una emotiva demostración de amor por parte de su esposa, Elina Costantini. La modelo y empresaria compartió en sus redes sociales un cálido mensaje dedicado al empresario y coleccionista de arte, acompañado por una fotografía que retrató un íntimo momento familiar.

Eduardo Costantini recibió una grata sorpresa de Elina Costantini en su cumpleaños número 80

En la imagen publicada por Elina Costantini se puede ver a los tres integrantes de la familia, Eduardo Costantini, su hija Kahlo y ella, reunidos en un ambiente hogareño y distendido. Sobre la mesa, una guirnalda con la frase “Feliz cumpleaños” decoraba la celebración, mientras que una pequeña torta de crema, cubierta con numerosas frutillas y una vela, completaba la escena.

Eduardo Costantini cumplió 80 años y lo festejó junto a su esposa Elina Costantini y su hija Kahlo//Instagram

“¡Muy feliz cumpleaños, amor de mi vida! Que Dios y el Universo siempre te sigan cuidando y te den todas las bendiciones que te mereces y deseas”, escribió Elina al comenzar su publicación. Luego, expresó su agradecimiento por la familia que construyeron juntos: “¡Muchas gracias por esta familia divina del amor! Te amamos con nuestra alma”.

El mensaje rápidamente llamó la atención de los seguidores de la pareja, que celebraron la fecha y destacaron la ternura de la fotografía. La presencia de Kahlo, la hija de ambos, sumó un componente especialmente emotivo a la publicación y permitió ver una faceta familiar y cercana del empresario.

Eduardo Costantini junto a Elina Costantini y su hija Kahlo//Instagram

A sus 80 años, Eduardo Costantini es uno de los hombres más poderosos del país, tuvo varias esposas, 8 hijos, 21 nietos y 4 bisnietos

Eduardo Costantini, fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), es una de las figuras más reconocidas del ámbito empresarial y cultural argentino. A lo largo de su trayectoria, se destacó por su actividad en el sector inmobiliario y financiero, así como por su aporte al desarrollo y la difusión del arte latinoamericano. El museo que creó se convirtió en una institución de referencia internacional y alberga una de las colecciones más importantes de la región.

El empresario nació en una familia numerosa de 13 hermanos en el barrio de San Isidro. Desde muy pequeño le gustaban los negocios como vender frutas o reparar bicicletas. Cuando finalizó los estudios secundarios, se inscribió en la UCA y se recibió de Economista, luego obtuvo un master en Inglaterra. Trabajó en varias empresas en la parte de finanzas hasta incursionar en su propio negocio y hoy es uno de los hombres más poderosos.

Eduardo Costantini cumplió 80 años//Instagram

En el plano personal, Costantini tuvo varios matrimonios e hijos, su primera esposa fue la guionista y actriz, María Teresa Correa Ávila con quien tuvo 5 hijos: María Teresa, Mariana, María Soledad, Eduardo y Tomás. Tras 28 años juntos, el matrimonio se rompió en 1994. Luego, el dueño del Malba se puso en pareja con Gloria Fiorito y tuvo dos hijos más: Malena y Gonzalo. Sin embargo, la relación terminó y luego de tener otras parejas, el empresario se casó con Elina Costantini, 40 años más joven y tuvo a su octava hija Kahlo.

Eduardo Costantini y Elina Costantini//Instagram

La unión de Eduardo Costantini con Elina Costantini también despertó interés público por su diferencia de edad y sus constantes apariciones públicas en eventos y en los medios. Asimismo, la pareja es muy activa en el mundo digital y suele compartir en redes sociales distintos momentos de su vida cotidiana, viajes y celebraciones familiares. El nacimiento de Kahlo marcó una nueva etapa para ambos y se transformó en el centro de sus vidas.