Quién es Manuela Meroni, la nueva novia de Juan Pablo Varsky

El universo de los medios de comunicación y las redes sociales sumó un nuevo capítulo romántico que capturó la atención de todos los seguidores. La noticia estalló en la pantalla chica cuando el panelista Pepe Ochoa reveló el romance al aire en LAM (América TV).

Juan Pablo Varsky apostó nuevamente al amor de la mano de Manuela Meroni, una mujer que prefiere mantenerse alejada de los grandes escándalos. La flamante pareja generó, en los últimos días, múltiples reacciones en las redes sociales debido al contraste entre la exposición pública del conductor y la discreción de su compañera.

Juan Pablo Varsky.

Quién es la nueva novia de Juan Pablo Varsky

Manuela Meroni se desempeña en el ámbito de la moda como vestuarista oficial de La Nación+ y se destaca por mantener un perfil extremadamente bajo. Lejos de buscar las cámaras, ella prioriza su privacidad y concentra su energía en su trabajo diario dentro del canal. Sin embargo, las redes sociales funcionan como el escenario inevitable donde los detalles íntimos escapan y trascienden hacia el público general.

El ida y vuelta de Juan Pablo Varsky y Manuela Meroni.

Hace pocas semanas, la pareja protagonizó un divertido ida y vuelta virtual que confirmó los rumores de romance. La vestuarista publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con la sugerente frase "mucho movimiento, buena compañía", acompañada por un emoji de corazón. De manera inmediata, el propio periodista respondió con picardía y complicidad mediante el comentario "¿Perdón? ¿Podrán?", coronando el mensaje con otro corazón rojo. Este intercambio desató una ola de reacciones entre los usuarios y dejó en evidencia la gran química que comparten.

La vestuarista Manuela Meroni.

Además de su labor profesional en la industria de la indumentaria, Meroni es madre de Francisca, de 12 años que ocupa un lugar central en su rutina diaria. Según trascendió en las redes, las dos comparten distintos momentos que reflejan una sólida complicidad familiar y un entorno cálido.

Los amores de Juan Pablo Varsky

Mucho antes de su romance con Manuela Meroni, el relator estuvo casado con Silvina Aguilera, con quien formó una familia y tuvo dos hijos. Aquella relación fundó los cimientos de su paternidad, aunque con el paso de los años el matrimonio se terminó.

En el plano de los romances mediáticos, el periodista también protagonizó un romance con la reconocida actriz María Carámbula, relación que él mismo confirmó tras múltiples rumores.

El matrimonio de Juan Pablo Varsky y Lala Bruzoni llegó a su fin tras 10 años.

Más tarde, el conductor compartió una década de matrimonio con María Laura "Lala" Bruzoni, licenciada en comunicación. Durante esos diez años, la pareja formó una sólida familia ensamblada y tuvieron a su hija Lupe.

La separación entre Juan Pablo y Lala se concretó tras un largo proceso de convivencia y desgaste, optando por caminos separados en buenos términos. Tras la ruptura, Lala rearmó su vida personal con total independencia y nuevos horizontes profesionales, priorizando siempre el bienestar de su familia.

Juan Pablo Varsky vuelve a apostar por el amor

La flamante relación entre el conductor y la vestuarista avanza con pasos firmes y un entusiasmo evidente por parte de ambos. Según sus allegados, la pareja disfruta de cenas románticas y salidas discretas por la ciudad de Buenos Aires mientras intentan esquivar la mirada los medios.

Manuela Meroni, el nuevo amor de Juan Pablo Varsky.

Al parecer, Juan Pablo Varsky encontró en Manuela una compañera ideal para compartir sus pasiones y proyectos fuera de los estudios de radio y televisión. Cabe mencionar que, por ahora, los protagonistas no revelaron nuevos detalles del incipiente romance.