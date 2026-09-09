Como si el pasado y el presente se diesen la mano a pura complicidad, la Asociación de Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco no tuvo mejor idea para su gala benéfica anual que recrear una fiesta icónica de los años ’30, la que se realizaba en una casa, la de los Girondo, con mucha raigambre cultural. Así se le dio vida a “El baile de los Girondo”, una velada que nos trasladó a una Buenos Aires en plena transformación y ávida de diversión.

La llegada de Sol Bencich, una de las sirenas.

El baile de Los Girondo con raíces en los años 30

El lugar elegido fue la Mansión Estrugamou, donde el presidente de la Asociación de Amigos del Museo, Walter D’Aloia Criado, recibió a unas 150 almas solidarias vestidas como en los años treinta o disfrazadas como esos personajes de los libros de Oliverio Girondo y Norah Lange.

Los autos de época, a tono con la temática.

Todo lo recaudado se destinará a la puesta en valor de la Casa Girondo y a la construcción de cuatro salas en el museo.

Con la presencia de la Ministra de Cultura del Gobierno de la Ciudad, Gabriela Ricardes, de la Gerenta Operativa de Museos, Helena Ferronato, y del director del Fernández Blanco, Jorge Cometti, D’Aloia Criado agradeció la generosidad de los invitados y destacó que la entidad que preside “contribuyó en el 2025 con 40 millones de pesos a las distintas formas en las que el museo desarrolla actividades, como la puesta en valor de la Casa Girondo y la construcción de cuatro salas en el museo que pronto vamos a inaugurar”.

Sol Bencich, Desiree Lait y Mariana Godoy Goette.

La sirena Inés Marino, en brazos de los marineros.

Silvana y José Belizán con Ana Rusconi y su hijo Juan.

Con fuerte presencia de marineros, sirenas y autos de época, más la música de la orquesta Sentimental Syncopators y el artista Maximiliano Serral interpretando coplas de García Lorca, los invitados interactuaron en el jardín hasta internarse en el interior de la casa ambientada por Gloria César.

Sofía Pinto, Marina Achával, Alejandra Papini, Liz Mazzini, Rodrigo Crespo y Sara Argañaraz Escasany.

Ignacio Quintana, Camila Pomar Noacco, Andrés Cigorraga Castex, Dafne Cejas, Antonella Graef y Guido Zuccari.

Allí coincidieron Teresa Bulgheroni, el embajador de España Joaquín de Arístegui Laborde, Alicia de Arteaga, Inés Etchebarne Mihanovich, Sara Argañaraz Escasany, Robertito Funes, el artista Diego Alexander, los diseñadores Laurencio Adot y Marcelo Giacobbe, Ana Rusconi con su hijo Juan, las modelos Dafne Cejas y Anto Graef, el PR Wally Diamante, Javier Iturrioz, Fabián Medina Flores y Mariano Balcarce.

Leopoldo Montes, Javier Iturrioz; Blas, María y Nicolás Cigorraga Castex; el cirujano Francisco D’Angelo y Magdalena Szaszak.

El menú de Eat Catering comenzó con un suculento bandejeo de appetizers, y ya en la mesa se sirvió un tournedó de lomo con zanahorias glaseadas, papas duchesse y repollitos de huerta, isla flotante de postre, café y petit fours, todo acompañado por vinos, espumantes y la barra de tragos de Ramiro Ferreri.

Wally Diamante, Gloria César; el embajador de España, Joaquin María de Aristegui Laborde, y su mujer China; Inés Etchebarne Mihanovich y Roberto Funes Ugarte.

Se subastó una estadía en la estancia patagónica Arroyo Verde, hubo premios para los mejor vestidos y el baile comenzó con la orquesta del lugar interpretando The Lambeth Walk.