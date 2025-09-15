El pasado fin de semana, Mauro Icardi dejaba a todos atónitos luego de taparse definitivamente los tres tatuajes que tenía desplegados sobre su brazo izquierdo en honor a su exesposa -y madre de sus hijas- Wanda Nara. Fue él mismo quien se encargó de mostrar cómo quedó el resultado final del nuevo diseño: una imponente loba sobre un frondoso bosque nocturno.

Sin embargo, todas las expectativas estaban puestas sobre qué iba a pasar con los dibujos que tenía entre el hombro y el codo izquierdo, donde tiene escrito los nombres de los hijos de la mediática conductora de MasterChef junto a Maxi López. En las últimas horas, el jugador del Galatasaray despejó las dudas y mostró lo que decidió dejarse en la piel.

Mauro Icardi y Wanda Nara | Instagram

Los tatuajes de Mauro Icardi que lo siguen vinculando a Wanda Nara

Desde que Mauro Icardi comenzó una relación sentimental con Wanda Nara, los tres hijos varones de la empresaria fueron criados como propios por parte del actual capitán del equipo turco. El vínculo creado entre ellos tres -Valentino, Constantino y Benedicto- junto a la expareja de su madre escaló a tal punto que el propio Icardi decidió tatuárselos en su piel como sinónimo de amor eterno.

No obstante, la guerra interminable entre la creadora de Tóxica y el actual novio de Eugenia “China” Suárez terminó en una decisión sin vuelta atrás: eliminar por completo los tres tatuajes dedicados a su exesposa donde prevalecía el nombre mayúsculo de ella, la fecha de aniversario de casados de ambos, hasta incluso un dibujo con su imagen. En este marco, las expectativas estaban centradas en qué pasó con los nombres de los adolescentes que quedaron en medio de las tensiones de su madre y de la persona que convivió con ellos por más de 10 años.

Durante toda esta semana, el delantero había cubierto el nuevo diseño dejando al descubierto la parte retocada. Asimismo, la parte superior del brazo estuvo cubierto con las mangas de las remeras o las camisas que se colocaba, brindando suspicacia en quienes siguen a diario la denominada “novela turca”.

Finalmente, este sábado, se puso fin a los rumores: Mauro Icardi conservó los nombres de “los tres angelitos” que son hermanos de sus hijas Isabella y Francesca y que crió con amor como propios. La noticia fue analizada por la creadora de contenidos y panelista de televisión Marcia Frisciotti bajo el hashtag #lanonoticia en la cuenta de Instagram @grossipeame. Este gesto resalta que, pese a los conflictos judiciales con la mediática, el aprecio y el cariño por los hijos de Maxi López sigue intacto.

Mauro Icardi se tatuó a los hijos de Wanda Nara | Instagram

El imponente nuevo tatuaje de Mauro Icardi hacía generar sospechas sobre la presunta decisión de eliminarse de la piel incluso a los herederos de Wanda Nara. La presencia de la tinta negra que le escalaba el brazo generaba la inquietud de que los adolescentes podrían haber caído en el olvido. Ahora, el misterio quedó descubierto y tras no llevar puesta la cinta de capitán este fin de semana se pudo apreciar como el nombre de Benedicto aparece como un destello de luz ante tanta oscuridad.

NB