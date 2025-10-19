El desgarrador mensaje de Mercedes Morán para despedir a Mariano Castro, el papá de su nieto León: “Lindo viaje”

Mercedes Morán se expresó con profundo dolor tras la muerte de Mariano Castro, hermano gemelo del recordado conductor y periodista Juan Castro. La actriz compartió en sus redes un emotivo mensaje para despedir al padre de su nieto León, fruto de la relación de Castro con su hija, Mercedes Scápola.

El mensaje de Mercedes Morán para despedir a Mariano Castro, el papá de su nieto, León

“Que tengas un lindo viaje Mariano de mi corazón”, escribió Morán en una historia de Instagram, junto a un emoji de corazón rojo. La publicación, que rápidamente se volvió viral, reflejó el cariño que la intérprete mantenía con su exyerno, más allá del tiempo y de las circunstancias personales.

La historia que subió Mercedes Morán a su cuenta de Instagram

En la imagen que acompañó su mensaje, se puede ver al hombre caminando por una vereda porteña tomado de la mano de su hijo León. Ambos aparecen de espaldas: él con una campera negra, jeans y zapatillas, y el niño con una campera celeste con capucha. La escena, simple y cotidiana, transmite ternura y una sensación de unión entre padre e hijo.

El mensaje de Morán se dio a conocer poco después de que el periodista Ángel de Brito confirmara la triste noticia del fallecimiento del hermano de Juan Castro. “Falleció Mariano Castro, el hermano de Juan Castro. QEPD”, escribió el conductor de LAM (América TV) en su cuenta de X, expresando el pesar que generó la noticia en el ambiente artístico.

Mariano tenía 54 años y desde 2021 luchaba contra un cáncer de pulmón con metástasis. Pese a la enfermedad, mantuvo una vida activa y acompañada por su entorno. Con Mercedes Scápola tuvo a León, nacido en 2013, y aunque ya no estaban juntos como pareja, conservaban un vínculo de respeto y afecto por el bienestar de su hijo.

Mariano Castro y su hijo, León

El sábado, familiares y amigos participaron de una despedida íntima en la Casa de Sepelios América, antes de trasladar los restos del periodista al cementerio de la Chacarita. Entre los presentes se encontraban Mercedes Morán, Mercedes Scápola, Diego Reinhold, Marina Bellati, Rafael Ferro, el locutor Mariano Flax, Carla Czudnowsky, Luciano Castro y Gonzalo Heredia. Todos lo despidieron con respeto, afecto y emoción.

La partida de Mariano Castro reavivó el recuerdo de su hermano Juan, quien también fue una figura muy querida del periodismo y la televisión argentina. La publicación de Mercedes Morán, cargada de amor y ternura, fue interpretada como una forma de mantener viva la memoria de ambos hermanos, en un gesto de unión familiar que trascendió el paso del tiempo.

F.A