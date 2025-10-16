Todos los detalles del hogar de la infanta Sofía en Portugal

La infanta Sofía se instaló fuera de España. En los próximos días, la hija menor de los reyes Felipe y Letizia iniciará su nueva vida en Lisboa, donde comenzará su primer curso del grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el centro privado Forward College. No es la primera vez que la joven vive en el extranjero, pero sí la primera que lo hace como universitaria y siendo mayor de edad, en una etapa que marcará su independencia y formación como miembro activo de la Corona.

Portugal no es un destino cualquiera para la Familia Real española. Fue el hogar de don Juan de Borbón durante cuatro décadas en Estoril, donde el entonces príncipe Juan Carlos pasó su infancia en Villa Giralda. También el actual monarca, Felipe VI, ha expresado en numerosas ocasiones el afecto y la cercanía que siente por el país vecino, donde además debutó la princesa Leonor en su primer viaje oficial en solitario. Ahora es Sofía quien sigue los pasos familiares.

Hasta ahora, la infanta había compartido prácticamente todo su recorrido académico con su hermana Leonor. Se pensó incluso que pudiera ingresar en el Ejército, como lo hizo la heredera al trono, pero finalmente optó por la universidad. El Forward College, adscrito a la Universidad de Londres, ofrece un programa innovador con tres campus —Lisboa, París y Berlín— en los que los alumnos estudian un curso en cada ciudad. Sus títulos están reconocidos por el Espacio Europeo de Educación Superior y cuentan con la dirección académica de la prestigiosa London School of Economics.

El centro es tan exclusivo como exigente: solo se acepta una solicitud de cada once y las clases tienen un máximo de quince alumnos de distintas nacionalidades. Las materias se imparten en inglés, aunque también hay optativas en portugués, francés y alemán. Sofía domina el idioma principal tras haber cursado el bachillerato en un internado de Gales. El coste ronda los 18.500 euros anuales, que los Reyes costearán con su asignación pública.

La experiencia promete ser enriquecedora. Además de los estudios curriculares, cada curso en una capital europea permitirá a la infanta Sofía conocer diferentes culturas e idiomas, algo fundamental para su papel institucional. En palabras del propio Felipe VI, Portugal siempre ha sido “una segunda casa” para la familia, y con la llegada de la infanta Sofía a Lisboa, ese lazo se renueva con una nueva generación de los Borbón.

