La desconocida historia de amor de Mariano Castro y Mey Scápola: un hijo de 12 años, un encuentro fortuito y su lucha más difícil

Este viernes 17 de octubre, Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro, falleció a los 54 años. La noticia dejó anonadados a más de uno, sobre todo a su expareja, Mercedes “Mey” Scápola y a su pequeño hijo de 12 años. El actor mantuvo un intenso romance con la hija de Mercedes Morán y fruto de ese amor nació León.

Mariano Castro y Mey Scápola | Twitter

Mariano Castro y Mey Scápola, una historia de amor fuera del ojo mediático

La historia de amor entre Mariano Castro y Mey Scápola comenzó a mediados de 2010 cuando ambos actores cruzaron sus caminos. “La fui a felicitar por una obra que estaba haciendo, de paso me acerqué, pero yo me volvía a México a los siete días. De repente me llega una invitación por Facebook de ella”, confesó Castro en una entrevista, recordando cómo fue el encuentro fortuito y el primer acercamiento con la mujer que se convertiría en la madre de su hijo.

Mariano Castro y Juan Castro | Twitter

Flechado por la directora teatral, dejó todas sus obligaciones en aquel país y comenzó a trabajar en el área de prensa del Senado. El artista, quien es el hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro, vivió un intenso romance con la hija de la célebre dramaturga, Mercedes Morán.

Al poco tiempo de haberse conocido, nació su único hijo al que llamaron León. El adolescente, que hoy tiene 12 años, nació en medio de un delicado estado de salud. “Fue muy chiquito. Al ser tan prematuro no tenía defensas. Es muy difícil zafar de eso. Estuvimos un mes internados los dos”, relató Mey en una entrevista para Infobae donde habló de la septicemia que se le generó estando embarazada de siete meses. Esta situación llevó al parto repentino del niño, dejando en riesgo de vida tanto a la mamá como al bebé.

Mey y Mariano Castro | Instagram

Antes de cumplir los dos años, León debió de ser intervenido quirúrgicamente: “Fue operado a corazón abierto cuando era chiquito, al año y 10 meses”, dijo su mamá reviviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. Este momento marcó un antes y un después para su vida ya que cada aniversario de esa operación realiza una reflexión en sus redes sociales. "Cada 10 de diciembre será para mí uno de los días más importantes de mi vida... ¡Hace 6 años operaban a Leoncito del corazón! De dónde, cómo ven, salió feliz y aplaudiendo...", escribió por aquel entonces.

Mariano y León Castro | Instagram

Pese a que Mey Scapola y Mariano Castro pusieron punto final a su pareja en 2016, ambos mantuvieron una relación amena y cercana por la crianza de su heredero. Asimismo, se encargaron de correrse de los escándalos mediáticos dejando en claro que esta ruptura se llevó a cabo de común acuerdo y en total armonía teniendo como horizonte velar por el bienestar del nene.

Mercedes Morán, Mey Scápola y Mariano Castro | Instagram

En este contexto, el pequeño se convirtió en el centro de vida del comunicador quien se mostraba orgulloso del crecimiento del pequeño en su cuenta personal de Instagram. “León, tan lindo, me enseña todo el tiempo”, “León es Sherlock Holmes, yo lo escucho en inglés y me emociono. Lo veo y me emociono. Es como con Juan, pero es hijo”, y “León feliz en casa jugando a la play con su amigo Tomi. Es hermoso ver a tu hijo así, feliz en tu casa. Voy por más. León está contento ...y yo envejezco viéndolo”, fueron algunas de las frases referidas a su heredero que circulaban en la famosa red social de la camarita.

Mariano Castro y León | Instagram

Hoy, con su abrupta partida, el recuerdo de Mariano Castro no solo queda en sus seres queridos y personalidades del ambiente, sino también en su hijo a quien admiraba mucho y lo comparaba con la personalidad de su hermano Juan. Lamentablemente, ambos gemelos tuvieron desenlaces trágicos: Juan se suicidó en 2004, mientras que Mariano perdió la vida este 17 de octubre a causa de un cáncer terminal de pulmón -con metástasis- que le provocó un ACV que terminó con su vida. Por su parte, Mey no se ha pronunciado al respecto, manteniendo el respeto por la memoria de su expareja y padre del adolescente.

NB