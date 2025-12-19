El drama de salud que atraviesa Evangelina Anderson en medio de su romance con Ian Lucas

Evangelina Anderson atraviesa un momento bisagra en su vida personal y profesional. A meses de haber confirmado su separación de Martín Demichelis, tras casi 18 años de relación, la modelo y jurado de MasterChef se muestra activa, enfocada en su trabajo y abierta a nuevas experiencias. En ese contexto, su cercanía con Ian Lucas, compañero del reality, despertó versiones de un romance que, aunque no fue blanqueado públicamente, suma gestos, complicidades y señales en redes sociales que no pasan desapercibidas.

Desde hace semanas, el vínculo entre ambos se convirtió en tema de conversación, especialmente ante la posibilidad de que compartan juntos alguna de las fiestas de fin de año. Sin embargo, en las últimas horas surgió una información que cambió el foco del debate. Pochi, de Gossipeame, aseguró en Puro Show que Evangelina estaría atravesando un tenso momento familiar y que esa sería la razón por la cual pasaría las fiestas lejos de su círculo habitual.

Lejos de dejar que la versión creciera, Anderson decidió salir a aclarar la situación y lo hizo visiblemente molesta. En diálogo con SQP, Majo Martino relató una conversación privada con la modelo, en la que desmintió de plano cualquier plan romántico para las fiestas. “¿A dónde me voy a ir? Tengo a mis papás que son grandes”, fue la respuesta que compartió la panelista, dejando en claro que la prioridad de Evangelina está puesta en su familia.

El drama de salud que atraviesa a la familia de Evangelina Anderson

El tema tomó aún más fuerza cuando Yanina Latorre recordó que la modelo pasó muchos años viviendo en el exterior junto a Demichelis, lo que alimentó las especulaciones. Pero fue entonces cuando salió a la luz el verdadero trasfondo de la situación: la salud de su madre, Silvia Balzano. “Mi mamá tuvo un ACV hace unos meses”, explicó Evangelina, pidiendo que no se banalizara un tema tan sensible.

No es la primera vez que este episodio aparece en escena. En septiembre, cuando Evangelina viajó a México en medio de rumores de romance con Leandro Paredes, también tuvo que aclarar que el motivo del viaje estaba ligado a la recuperación de su madre. En ese momento contó que, tras el ACV, la familia decidió reunirse y celebrar juntos su mejoría.

Así, mientras su presente sentimental genera curiosidad y comentarios, Evangelina Anderson deja en claro que atraviesa una etapa compleja, en la que el cuidado, la contención y la cercanía con los suyos pesan más que cualquier especulación mediática.

