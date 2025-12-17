Evangelina Anderson e Ian Lucas vuelven a ser protagonistas en las redes sociales. Esta vez no tiene que ver con la química y buena onda que reflejan en Masterchef Celebrity, sino que se trata de un llamativo comentario que generó aún más sospechas de que están juntos. Por primera vez, él se animó a dejarle un mensaje a su compañera y la fotografía que eligió no fue una al pasar.

Ian Lucas se la jugó y halagó a Evangelina Anderson en las redes sociales

Este 2025 fue un antes y después para Evangelina Anderson al separarse de Martín Demichelis tras casi dos décadas de amor y retomó su carrera en los medios de comunicación. La ahora participante de Masterchef Celebrity conquista a los televidentes cada noche por la pantalla de Telefe con su belleza y simpatía. Su compañero Ian Lucas también estaría flechado con ella, según las versiones que trascienden desde hace semanas.

En los últimos días, este rumor de romance tomó más fuerza cuando se notó al aire cierta complicidad entre ellos. De hecho, Yanina Latorre confirmó por error que están juntos. La conductora de Sálvese quien pueda no notó que su micrófono estaba prendido y habló de más mientras pasaban una nota que le hicieron a Ian Lucas al salir de los estudios del canal. “Hoy lo enloquecí. Es hermoso. Obvio que están juntos, me lo confirmó Wanda”, expresó dejando a todos boquiabiertos.

Evangelina Anderson

Lo cierto es que, por el momento, los concursantes del reality culinario siguen negando este trascendido y hablan de una linda amistad que nació durante las grabaciones del programa. Sin embargo, recientemente Ian Lucas generó nuevas sospechas con su mensaje en la cuenta de Eva. El joven que, hasta ahora evitaba comentarle las fotos a su compañera para evitar especulaciones, no se resistió al verla en traje de baño y le dedicó un llamativo mensaje.

Evangelina Anderson

En la fotografía, ella posa en el jardín de su casa y cerca de la piscina con una microbikini blanca de inspiración boho chic. "Qué linda", escribió el youtuber causando un gran revuelo en Instagram. Para muchos usuarios, este gesto fue una declaración de amor y un paso previo a confirmar que están iniciando una relación amorosa. La imagen que comentó el concursante de Masterchef Celebrity fue una que cosechó más de 150 mil "likes" y cientos de mensajes.

El mensaje de Ian Lucas en el posteo de Evangelina Anderson.

Valu Cervantes desde Londres comentó emojis de fueguitos. La Joaqui, por su parte, escribió: "No podes ser real amiga". Asimismo, su íntima amiga Majo Martino comentó: "What?". No obstante, el comentario con más reacciones fue el del cantante. De esta manera, el inesperado piropo público de Ian Lucas a Evangelina Anderson al verla en bikini causó fuertes repercusiones en las redes sociales. ¿Romance confirmado?

Por primera vez, Evangelina Anderson habló del video "a los besos" con Ian Lucas: "Se nota"

En agosto pasado, Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis tras casi dos décadas de amor. A partir de ese momento, la modelo fue vinculada amorosamente con diversas personas, pero el nombre de Ian Lucas resuena fuertemente debido al acercamiento que mantienen durante su participación en MasterChef Celebrity.

Mientras en el grupo de participantes mantienen gran hermetismo al respecto y prefieren mantenerse al margen, los rumores crecen. El youtuber también terminó su noviazgo meses atrás y este detalle es un ingrediente para el escenario, pero se llama al silencio al respecto.

Sin embargo, ahora fue la propia , Evangelina Anderson quien decidió hablar ante las cámaras. Este martes, negó haber comenzado una relación. "Con mentiras no, se nota que eso no fue un beso. Mirá si yo voy a estar a los besos en el boliche, con nadie lo haría, por favor", expresó en Desayuno Americano (América). Pero no fue todo, sino que explicó el por qué de esa cercanía entre ellos, que se evidencia en el video viral.

"Hablábamos al oído, en un boliche le hablás al oído a la gente porque no se escucha nada, y además, yo que tengo problemas en la voz, que vivo disfónica, habló cerca. Me pareció una pavada cuando vi el video que publicaron en varios lados", indicó. Por si no quedó claro, la modelo dijo frente a cámara que está soltera y así pretende mantenerse ya que pasa largas horas trabajando y con sus hijos.

Puntualmente, sobre Ian Lucas, no dudó en demostrar el cariño hacia él: "Es lo más, lo adoro, todos lo queremos mucho, a todos mis compañeros los quiero". De esta forma, Evangelina Anderson negó haber apostado nuevamente al amor y cerró la puerta, por el momento, de que eso suceda.