Evangelina Anderson estalló después de que afirmaran que pasaría Navidad con Ian Lucas: "Son de cuarta"

En las últimas horas, los rumores de un posible romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas volvieron a instalarse con fuerza. La versión indicaba que ambos no solo estarían saliendo, sino que incluso compartirían las fiestas juntos, lo que rápidamente generó revuelo en los programas de espectáculos.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

El tema tomó mayor dimensión cuando se sumaron detalles sobre una supuesta interna familiar de Evangelina Anderson y un viaje al exterior. Ante la circulación de estas versiones, la modelo decidió no quedarse callada y respondió públicamente, visiblemente molesta.

La contundente declaración de Pochis sobre Evangelina Anderson

El rumor se lanzó al aire de Puro Show, cuando la panelista Pochis lanzó una contundente declaración de Evangelina Anderson e Ian Lucas: “A mí lo que me cuentan es que Evangelina Anderson estaría en un conflicto con su familia. Ella tiene muy buena relación con su hermana Celeste, que es maquilladora”. Luego agregó: “Este conflicto tendría que ver con cuestiones económicas”.

En ese contexto, sumó la información que encendió la polémica: “Ella iría a otro país a pasar la Navidad con Ian, su compañero de Masterchef”. Horas después, Evangelina Anderson reaccionó desde sus redes con ironía y enojo: “Fuente: un seguidor de Instagram”, escribió, y remató sin vueltas: “Son de cuarta”.

La palabra de Ian Lucas y las frases que alimentaron el rumor

Mientras Evangelina Anderson negaba la versión con furia, Ian Lucas eligió un tono mucho más relajado al ser abordado por Intrusos: “Yo estoy abierto a siempre. Si pinta, pinta, pero acá somos todos compañeros, nos llevamos todos bien”, declaró, sin cerrar del todo la puerta al rumor.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

Ian Lucas también se refirió a las críticas por la diferencia de edad con Evangelina Anderson y fue contundente: “Lo único que me jode es que si fuera al revés, es decir, si yo fuera más grande y ella más chica, nadie diría nada. Pero como ella es mujer y tiene esa edad y yo soy más chico, rompen las bolas con eso”. Para finalizar, el influencer aseguró que mientras el este feliz con alguien, para él esta bien.