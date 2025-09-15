Acusaron a un ex Gran Hermano de robar electrodomésticos de un departamento: el video del supuesto hurto

En las últimas horas, en el programa LAM, se dieron a conocer imágenes de una cámaras de seguridad que involucran a Emma Vich, ex participante de Gran Hermano. Según se relató en el programa, el joven habría retirado electrodomésticos de un departamento que alquilaba y que luego fue entregado en malas condiciones.

La difusión de las imágenes provocó un fuerte revuelo en redes sociales y medios de espectáculos, especialmente porque la inmobiliaria señaló que faltaban dos televisores y presentó el material como prueba. Por su parte, Emma Vich negó los hechos y aseguró que la empresa le adeuda dinero, lo que desató un cruce de versiones.

Emma Vich

Las acusaciones sobre Emma Vich, ex Gran Hermano

Durante el programa, Pepe Ochoa explicó que el ex participante del reality habría retirado los televisores junto a su pareja. En las imágenes se los ve cargando una caja que, de acuerdo con la inmobiliaria, contenía los aparatos correspondientes al dormitorio y al living.

“El departamento estaba completamente amueblado. Al momento de la entrega, notaron el faltante de los televisores y, al revisar las cámaras, encontraron la secuencia donde se observa a la pareja retirando la caja”, relató Ochoa.

Por su parte, Emma Vich negó las acusaciones y afirmó que la inmobiliaria le debía 800 dólares. Sin embargo, los representantes del lugar declararon: “No solo no le debemos nada, él nos robó dos televisores, y enviamos los videos como prueba”.

El insólito hallazgo en el freezer que utilizó Emma Vich

A este episodio se sumó un hecho particular, pues desde la inmobiliaria informaron que, al revisar el inmueble, se encontraron papeles dentro del freezer con nombres de personalidades del espectáculo.

Emma Vich

Los escritos mencionaban a Juliana “Furia” Scaglione, ex compañera de Emma Vich en Gran Hermano, y a Kennys Palacios, estilista de Wanda Nara. En ellos podían leerse frases como: “Juliana ‘Furia’ Scaglione, atada y estancada” y “Kennys Palacios, estancado y sin trabajo te quedarás”. La revelación sorprendió a los panelistas y añadió un elemento inesperado a la denuncia. Por el momento, Emma Vich, ex Gran Hermano, se mantiene en el foco mediático a raíz de estas acusaciones y del material difundido en televisión.