El dulce mensaje de Débora Nishimoto a Esteban Lamothe para festejar sus dos años de novios

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto atraviesan uno de los momentos más felices de su relación. Hace apenas unas semanas, la pareja anunció que dio un importante paso al mudarse junta a un departamento en el barrio porteño de Recoleta, donde comenzaron una nueva etapa de convivencia tras un año y medio de noviazgo.

La nueva casa de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

Ahora, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto volvieron a compartir un momento especial con sus seguidores al celebrar dos años de relación. A través de sus redes sociales, ambos intercambiaron tiernos mensajes para conmemorar la fecha, dejando en evidencia el gran presente que viven tanto en lo personal como en lo profesional.

Los románticos mensajes de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe

Para celebrar el aniversario, Débora Nishimoto publicó un video en el que se la puede ver junto a Esteban Lamothe jugando frente a un espejo. La actriz acompañó las imágenes con una breve pero emotiva dedicatoria: “Dos años de reírme como una boba sin parar”, una frase que resumió la felicidad que atraviesa junto al actor.

Esteban Lamothe también eligió sus redes sociales para expresar lo que siente por su pareja. En esta oportunidad compartió una fotografía de ambos y escribió: “Feliz aniversario mi amor, te amo”, un mensaje con el que respondió al gesto de Débora y celebró el camino recorrido juntos.

La historia de amor de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

La relación entre Esteban Lamothe y Débora Nishimoto comenzó durante las grabaciones de Envidiosa, la serie de Netflix en la que interpretaron a una pareja. Tras compartir varios meses de rodaje, la buena relación que nació en el ámbito laboral se transformó en un vínculo que fue creciendo con el tiempo.

El mensaje de Esteban Lamothe a Débora Nishimoto

Antes de oficializar el romance, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto comenzaron a conocerse fuera del set, compartiendo conversaciones sobre libros y encontrando excusas para seguir viéndose una vez terminadas las jornadas de grabación. A fines de 2024 confirmaron la relación y, desde entonces, fueron consolidando su historia hasta dar un nuevo paso con la reciente mudanza a su hogar en Recoleta, donde hoy celebran sus dos años de amor.