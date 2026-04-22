El escalofriante dato que une al ex Gran Hermano Marcelo Corazza con Aníbal Lotocki, el cirujano preso por el caso Silvina Luna

Hay nombres que, hasta ahora, se movían en universos completamente distintos. El de Marcelo Corazza, en el centro de una causa por trata y corrupción de menores, y el de Aníbal Lotocki, ligado a denuncias y una condena que lo mantiene detenido por el caso Silvina Luna.

Aníbal Lotocki

Sin embargo, en las últimas horas, esa distancia empezó a acortarse. Un testimonio en Cámara Gesell los menciona dentro de una misma secuencia y abre una línea que hasta ahora no había sido expuesta públicamente dentro del desarrollo del caso.

El testimonio que los pone en la misma escena

La información salió a la luz en LAM, cuando Ángel de Brito compartió fragmentos de la declaración. En ese relato aparece una descripción concreta sobre el rol que habría tenido Marcelo Corazza dentro de la estructura mencionada por la víctima. “Él dijo que Corazza estaba encargado de falsear los DNI para que estos chicos parecieran más adultos”, detalló el conductor.

Según el mismo relato de la víctima, la modificación de los documentos era solo uno de los primeros pasos dentro de un proceso más amplio. En ese contexto, reveló que tras alterar su número de identidad, eran sometidos a una serie de cirugías físicas para cambiar su apariencia.

El vínculo entre Marcelo Corazza y Aníbal Lotocki

Es en ese punto donde aparece el nombre de Aníbal Lotocki, mencionado directamente dentro del testimonio. “Las operaciones fueron hechas por Aníbal Lotocki”, agregó Ángel De Brito durante el programa. La inclusión de su nombre introduce un elemento nuevo dentro del escenario. Pues, hasta ahora, su figura no había sido vinculada públicamente a esta causa.

Marcelo Corazza

Lo que antes se interpretaba como situaciones separadas empieza a adquirir otro sentido. Ahora, será la Justicia la que determine qué lugar ocupan Marcelo Corazza y Aníbal Lotocki dentro de este nuevo y escalofriante relato. Por ahora, sus nombres aparecen en una misma declaración que busca ponerle fin a uno de los sucesos más escalofriantes de Argentina.