Así fue el primer día de Franco Colapinto en Buenos Aires

Franco Colapinto vivió un inolvidable primer día en Buenos Aires, una jornada marcada por entrenamientos, encuentros y recorridos que anticipan lo que será su próxima exhibición en Palermo. El piloto argentino compartió distintas actividades que reflejan cómo transita su regreso al país en un momento clave de su carrera.

A días de su exhibición en Palermo, Franco Colapinto disfrutó de su primer día en Buenos Aires

El primer día de Franco Colapinto en Buenos Aires se destacó por sus entrenamientos con prácticas en pista, visitas oficiales y encuentros cargados de emoción. La jornada se convirtió en el inicio de una semana especial que culminará con la exhibición de Fórmula 1 en las calles de Palermo. Su presencia mostró cómo se prepara para un evento que reunirá a miles de fanáticos.

Franco Colapinto

El reconocido piloto regresó a la Argentina y compartió con sus seguidores distintos momentos de sus primeras horas en el país. Su jornada estuvo marcada por actividades deportivas, encuentros familiares y preparativos para el esperado Road Show de Fórmula 1. A través de sus redes sociales compartió imágenes que dejaron ver cómo transcurrió su día.

La mañana comenzó en Zárate, donde Franco Colapinto se acercó a una pista de kartings para entrenar. Allí disfrutó de una práctica que lo conectó con sus inicios en el automovilismo, recordando las carreras que disputó antes de llegar a la Fórmula 2. Las imágenes reflejaron la intensidad de la jornada y la emoción de vivir este momento en Buenos Aires.

Franco Colapinto entrenando en Zárate

Sin embargo, uno de los detalles que más sorprendió a sus fanáticos llegó de la mano de LAM, quienes publicaron la primera imagen del piloto junto a Maia Reficco, la actriz y cantante con quien se lo vincula en rumores de romance. El encuentro reforzó las versiones sobre la relación y sumó un detalle personal a un día cargado de actividades.

La tarde de Franco Colapinto en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez

Por la tarde, Franco Colapinto visitó el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde estuvo con el Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, quien le mostró los avances de las obras que buscan modernizar el circuito con la intención de que la Fórmula 1 regrese al país en el futuro. Ya hubo un primer paso para cumplir ese sueño, ya que la Ciudad confirmó que el MotoGP volverá a correr en 2027 en el autódromo después de 28 años, en el marco de su designación como Capital Mundial del Deporte. “Es una alegría tener a Franco en el Autódromo, él estuvo acá el año pasado y se sorprendió por el avance de las obras. Hay mucha gente que tiene ganas de verlo el domingo y la verdad es que estoy maravillado por el interés que está generando”, sostuvo el dirigente.

Franco Colapinto y Jorge Macri

Uno de los últimos momentos de la jornada lo mostró paseando en su auto por las calles de Buenos Aires. El deportista compartió imágenes desde su auto, reflejando el buen momento que está pasando en su llegada al país. Cabe destacar que la ciudad lo recibirá el próximo 26 de abril, cuando se realice el esperado Road Show en Palermo.

El evento será uno de los más importantes de la temporada en la capital argentina. Desde las 9 de la mañana, el público podrá acercarse a ver el circuito que hará Franco Colapinto por la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento. La exhibición promete ser un espectáculo único, con el piloto recorriendo las calles porteñas en un auto de Fórmula 1.

Franco Colapinto vivió su primer día en Buenos Aires, una jornada que combinó entrenamientos, encuentros y recorridos en distintos espacios de la ciudad. El piloto argentino comenzó la mañana en Zárate, continuó con actividades vinculadas al automovilismo y cerró el día con paseos urbanos que anticipan lo que será el Road Show de Fórmula 1 en Palermo.

VDV