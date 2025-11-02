El emotivo mensaje de Georgina Barbarossa para su marido a 24 años de su muerte: "Te extraño siempre"

A 24 años del asesinato de Miguel "El Vasco" Lecuna, Georgina Barbarossa le dedicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales. La conductora expresó su amor con un sentido texto, que estuvo acompañado con una foto de sus fotos preferidas.

El desgarrador mensaje de Georgina Barbarossa para su marido a 24 años de su muerte

Como cada 2 de noviembre, Georgina Barbarossa recuerda a Miguel "El Vasco" Lecuna. Su esposo y padre de sus hijos fue asesinado en un violento asalto mientras manejaba su taxi en 2001 y en esta oportunidad la conductora utilizó sus redes sociales para homenajearlo.

Georgina Barbarossa y "El Vasco" Lecuna

A través de un posteo de Instagram, la actriz le dedicó un conmovedor mensaje: "Vasquito, mi amor 24 años. Te amo y extraño siempre". Además, sus palabras repletas de amor estuvieron acompañadas de una foto inédita en la que se los ve abrazados y sonrientes.

En pocos minutos, la publicación de Georgina Barbarossa para Miguel "El Vasco" Lecuna recibió cientos de mensajes que le expresaban su cariño y admiración. En ellos, se detacaron los comentarios de Andrea Rincón, Carola Reyna, Teresa calandra, Ronnie Arias y Patricia Palmer.

Georgina Barbarossa reveló las amenazas de Viviana Canosa

Hace poco más de un mes, Georgina Barbarossa reveló las amenazas que recibió de Viviana Canosa e involucraban a Miguel Lecuna. La exconductora de eltrece había cuestionado el motivo del fallecimiento de "El Vasco" y la actriz estalló de furia.

En diálogo con Ángel de Brito en Bondi Live, Georgina recordó las duras acusaciones de Viviana Canosa y dijo: "Ya que estamos sacando mier... del balde. Me dolió mucho cuando ella empezó a hablar mal de Lizy y de todo el mundo, de Telefe... Me dijo 'y vos Georgina callate porque sino yo voy a decir...". En ese instante, el conductor la interrumpió para preguntarle: "¿A vos también te amenazó Canosa?".

Por su parte, la artista contestó: "Sí, dijo 'yo no voy a decir de qué trabajaba tu marido...". Acto seguido, el líder de LAM quiso aclarar los rumores que comenzaron a girar después de las palabras de Viviana Canosa. "Decían que era narco", contó. Y la conductora sumó: "Decían que era narco y Vasco no lo era". El periodista de LAM, por su parte, dijo que "siempre se habló así en tinieblas que era un ajuste de cuentas, que él vendía droga". Por esta razón, ambos dejaron en claro que esta versión no es cierta.